Salta Basket cierra su gira en Córdoba

Luego de la gran victoria frente a San Isidro de San Francisco, Córdoba, los infernales buscarán esta noche, a las 21.30, cerrar la gira por La Docta con otra alegría frente al último de la tabla de la Conferencia Noroeste, Tiro Federal de Morteros.

El entrenador en jefe, Esteban Gatti, remarcó la importancia de conseguir otro triunfo para seguir prendido en el lote de arriba.

“Es muy importante cerrar la gira con un triunfo, nos preparamos cada partido para hacerlo lo mejor posible. El viernes ante Ameghino entramos medio tímido, en el segundo ante San Isidro también, pero nos recuperamos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, volver a tener la intensidad que nos llevó a ganar varios partidos”, sostuvo Gatti.

Salta Basket sabe que se enfrentará al último de la tabla de posiciones, pero para Gatti eso no significa que sea un rival accesible.

“No dice nada la tabla, Tiro Federal jugó el domingo frente a Barrio Parque y en el último cuarto acortó la distancia en el marcador, hay que provocar que nosotros seamos los protagonistas. Con tantos partidos, los muchachos sumaron muchos minutos, seguramente rotaremos varios puestos con respecto al quinteto inicial del partido pasado ante San Isidro”.

Por último y si bien ahora Salta Basket está disputando La Liga Argentina, es inevitable no seguir pensando en la Liga Sudamericana.

“La idea es que nos enfoquemos en La Liga Argentina y después de Barrio Parque (16/11) pensar en la Liga Sudamericana. Sabemos que estamos entre los ocho mejores de Sudamérica, es difícil no pensar en eso pero la realidad es que nos tenemos que enfocar en Tiro Federal, eso es un trabajo de concentración bastante duro para que los jugadores puedan seguir rindiendo en la cancha”, sostuvo Esteban Gatti.