VIDEO Una mujer cantó en vivo un clásico y su bizarra interpretación dio la vuelta al mundo

Una participante completamente despreocupada cantó un famoso clásico de Bonnie Tyler en vivo y su particular interpretación despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Una mujer completamente despojada de vergüenza interpretó el clásico tema de Bonnie Tyler, “Turn Around”, y su labor se volvió rápidamente viral en las redes sociales, aunque no precisamente de manera positiva. La misma se dio en el programa brasileño “Alerta Amazonas”, conducido por Sikêra Júnior, quien no puede ocultar su cara de asombro y sorpresa al escuchar el particular “inglés” en el que la mujer entona el tema. Como para hacer más bizarra aún la situación, un hombre disfrazado de samurai acompaña la interpretación detrás de la mujer simulando tocar un piano.