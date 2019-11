Flybondi le pidió la renuncia al directivo que dijo que el peronismo era un "cáncer"

La cúpula de la aerolínea low cost Flybondi le exigió hoy la renuncia al directivo de la compañía, el británico Julian Cook, por afirmar que el peronismo era un "cáncer que destruye la Argentina poco a poco desde hace décadas".

Cook había anunciado que deja la Argentina porque se siente "triste" por el resultado de las elecciones presidenciales y no puede creer que "Cristina Kirchner volvió".

"Un día la Argentina va a salir del peronismo, un cáncer que destruye el país poco a poco desde hace décadas", enfatizó, y dijo no saber "cómo va a seguir Flybondi con este gobierno K".

"Ya dejé mi posición de CEO y vuelvo a Londres en diciembre.

Me quedo en el directorio, así que voy a seguir los próximos pasos de Flybondi y del país, pero de un poco más lejos", había señalado el ejecutivo, antes de su despido.

Pero la compañía lo desmintió y dijo que ya no ocupaba la posición de CEO desde hace tiempo.

Peter Yu, socio gerente de Cartesian Capital Group, el mayor accionista de Flybondi, señaló: "Leí con consternación y decepción las recientes declaraciones personales de Julian Cook hacia las autoridades de gobierno actual y próximo".

"Estas fueron las opiniones individuales del señor Cook y no reflejan a Flybondi o sus accionistas", aclaró Yu.

Cook se había expresado así en el grupo de whatsapp "Empresarios por el cambio", un foro de respaldo al gobierno de Mauricio Macri.

"Estimados, como todos en este grupo estoy triste por el resultado y no puedo creer que Cristina volvió", admitió el empresario.

Había dejado de cumplir funciones como CEO

Flybondi aclaró que Cook había "dejado de cumplir funciones como CEO de Flybondi en diciembre de 2018, información que fue oportunamente comunicada por la compañía".

A partir de entonces y durante algunos meses, "ocupó un rol como integrante del Directorio, pero sin injerencia en la gestión de la aerolínea, posición a la cual acaba de renunciar", señaló la empresa en un comunicado.

Además, dijo que las opiniones de Cook son de "carácter personal y no reflejan ni representan los intereses de la compañía".

El Directorio de Flybondi solicitó y recibió la renuncia de Julian Cook como director.

La empresa indicó que Flybondi "no es una organización política. Nuestra lealtad es con nuestros pasajeros y con poder ofrecer viajes aéreos convenientes, seguros y accesibles para todos los argentinos".

Por su parte, Sebastián Pereira, CEO de Flybondi, destacó que la compañía "logró grandes cambios en la industria como un mercado más amplio, tarifas más bajas, miles de puestos de trabajo directo e indirecto, y provincias más y mejor conectadas".

"Estos resultados son producto de un trabajo conjunto con todos los gobiernos, nacional y provinciales, en pos de la conectividad del país. Y seguiremos en esa misma línea con las nuevas autoridades. Nuestro único compromiso es con el país, que está basado en un proyecto de inversión y crecimiento a largo plazo", señaló.

Flybondi inició su operación en la Argentina en enero de 2018, y en menos de dos años de operación ya es la tercera aerolínea más grande del país, con un market share del 9% y más de 2 millones de pasajeros transportados.