Quintero: “No me vuelvo loco por ser titular”

Juan Fernando Quintero, volante de River, quien regresó a las canchas después de recuperarse de una lesión de varios meses, contó sus sensaciones en el club de Núñez.

“No me vuelvo loco por ser titular. No está fácil entrar en el equipo. ¿Cuántos partidos lleva jugando bien River? Soy feliz por eso y me siento identificado. Los apoyo a mis compañeros. Si me toca estar, feliz, si no también. No tengo por qué estresarme”, expresó Juanfer en declaraciones a TNT Sports.

El autor del segundo gol de River en la superfinal de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid agregó: “¿Por qué vamos a tener mala cara? Todos queremos jugar, todos somos miembros de un equipo que ha conseguido logros que son parte de la historia. Tenemos que cobijarnos en la familia y vivir el día con intensidad. La diferencia la marcamos todos juntos, aquí no valen los nombres”.

Quintero, de 26 años, contó que “vengo de una lesión que no es fácil, no todo el mundo se recupera bien, me siento 100% sano y con el pasar de los días voy a estar mejor. Lo que piense la gente de volver a ver a Juanfer, es un tema personal. Yo voy a tratar de dar lo mejor en 30, 60, 70 minutos... No hay que quedarse en el pasado y el futuro es incierto. Hay que vivir el día a día”.

Con respecto a Flamengo de Brasil, el rival que tendrá River en la final 2019 de la Copa el 23 de noviembre próximo en Lima, Perú, Quintero consideró que “tenemos que estar bien preparados, hacer lo que venimos haciendo. Yo creo que vamos a hacer un partido bonito para el espectáculo. Es un equipo muy grande, tiene el mérito de haber llegado a la final y nosotros tenemos que prepararnos para estar a la altura”.

De todas formas, el volante creativo prefirió “no hablar de Flamengo ahora porque tenemos un partido importante con Rosario Central”, el domingo, por la 13ra. fecha de la Superliga, en la que el equipo que dirige Marcelo Gallardo también está prendido.