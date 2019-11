Involucran a Amalia Granata en una denuncia de abuso infantil

Anna Chiara del Boca, hija de la actriz Andrea del Boca, estaría a punto de llevar a la Justicia a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual, y Amalia Granata, expareja del empresario, quedó en medio de un verdadero escándalo.

Anna Chiara denunció que durante su infancia su papá la maltrataba psicológicamente y la obligaba a dormir con él y su novia (por ese entonces Granata), mientras ellos estaban desnudos.

Efectivamente, según Rachel Holway, fundadora de Alerta Vida ONG y quien asesoró a la familia del Boca desde el 2004 al 2009, cuando Anna Chiara reveló los abusos que sufría, explicó que la pareja del empresario en el momento que habrían ocurrido los abusos era Amalia Granata.

"Anna Chiara sufrió abuso sexual en la infancia... no va a ser muy difícil para ella demostrar el delito. Amalia Granata está intentando limpiar su propio trasero, no es que es vocera. Ella está intentado sacar las patas del delito que ella cometió. De hecho hoy me comuniqué con el fiscal general nacional para que no asuma y voy a presentar una denuncia para que no asuma (Granata fue electa diputada por Santa Fe y debe asumir en diciembre de 2019).

"No está en condiciones de que asuma como diputada una mujer que metía en la cama, con su pareja, a una nena de cuatro años para ver películas porno, eso consta en autos. Esto está en los expedientes de la causa de violencia sino también en las causas por impedimento de contacto. Ahí están los dichos de Anna Chiara que decía que su padre la metía en la cama con su novia, Amalia Granata, que en ese momento era totalmente desconocida porque todavía no había pasado el episodio de Robbie Williams", relató ayer la asesora.

El descargo

Granata hizo su descargo luego de que la involucraran en la denuncia de Anna Chiara del Boca, contra su padre Ricardo Biasotti. Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz, aclaró que a la joven "la obligaban a presenciar actos sexuales con ella de 6 o 7 años en la misma habitación".

Amalia fue pareja y es amiga de Ricardo y lo salió a defender en esta situación. A partir de esto, la abogada Rachel Holway, que dice haber asesorado a la familia de los Del Boca, la involucró en la causa a la flamante diputada de Santa Fe.

"Amalia Granata cada día me da más asco. Además de pañuelo celeste era ella la que se metía en la cama con Anna Chiara y Biassotti por eso da tantas notas porque la causa de abuso sexual en la infancia le va directo a ella también #StopPedofilia”, escribió la letrada en su cuenta de Twitter despertando un escándalo.

Granata hizo su descargo en “Pamela a la tarde”, que se emite por América. “Esta persona apareció en un programa de televisión haciéndome esa acusación sin que se les moviera un pelo a mis compañeros periodistas”, comenzó diciendo. “Agarré el auto y vine a Buenos Aires, a una fiscalía de turno y estuve hasta las 10.30 de la noche declarando, poniéndome a disposición de la Justicia, haciéndole un denuncia penal por injurias y calumnias y amenaza coactiva”, contó la panelista sobre lo que hizo apenas vio la acusación.

“Le pedí al fiscal que me haga pericias psiquiátricas y psicológicas. Que llame a declarar a todas mis exparejas. Y que por favor, también estaría bueno, que llamen a declarar a esta persona, la abusada, así se termina de una vez por todo esta extorsión y esta mentira mediática”, sumó Amalia. Además, dijo que la afecta mucho la acusación por sus dos hijos y se mostró emocionada.

Fuente: A24.com