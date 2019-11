Reyes: “En estos partidos demostramos para qué estamos”

Central Norte recuperó a uno de sus tesoros más preciados, el mismo que supo brillar en el Regional Amateur y que tantas alegrías le brindó: Fabricio la “Perla” Reyes.

El delantero oriundo de la localidad de Luis Burela se convirtió en una pieza fundamental en el equipo de conduce Ezequiel Medrán en el Federal A.

La “Perla”, cuestionado en el inicio del torneo por su sobrepeso, fue de menor a mayor, arrancó en el banco de suplentes, aprovechó la oportunidad cada vez que le tocó ingresar hasta ganarse la confianza del entrenador.

La actual versión de Reyes es diferente a la que mostró en el temporada pasada, no solo aportó su cuota goleadora, también lució su capacidad de asistir a sus compañeros de ataque.

“Contento por mi buen momento, pero más que nada por el del grupo; estamos bien, estos tres partidos demostramos para qué estamos”, dijo la “Perla” Reyes, en referencia Boca Unidos (6 a 2), Chaco For Ever (1 a 1) y Crucero del Norte (1 a 0), rival que derrotó el viernes pasado en el Gigante del Norte.

El artillero de Central Norte, cuestionado por su sobrepeso, tuvo que trabajar físicamente muy duro para recuperar el protagonismo. “Sí, me costó un poco a pesar de que la prensa me mató, lo tomé para bien porque lo vieron desde afuera, de adentro uno ve otra cosa. Lo importante es que me puse bien y trato de dar lo mejor en cada partido”, expuso Fabricio y agregó: “La verdad que me costó un poco físicamente, no estaba a la altura de jugar en un Federal A. Me puse bien, sabía que podía y Ezequiel (Medrán) me dio la confianza”, destacó con orgullo.

Reyes está cumpliendo una función poco habitual en él, aunque lo hizo en otras ocasiones: “Estoy asistiendo, trato de dar lo mejor, al igual que todo el grupo. Antes jugaba en esa posición, era más volante por izquierda y también asistía, ahora me toca de nuevo y creo que lo estoy haciendo bien”, ponderó.

El cuervo atraviesa un buen presente, mejoró y al parecer se afianzó en la categoría: “Venimos haciendo bien las cosas, por eso hoy en día estamos en esta posición. Capaz que tendríamos que estar más arriba porque se nos escaparon puntos sobre la hora”, reconoció en delantero azabache.

La goleada frente a Boca Unidos fue el detonante que hizo despertar a Central Norte, porque recuperó el protagonismo y está muy cerca de su primera objetivo. “Estamos a cuatro puntos del líder, vamos a tratar de hacer bien las cosas en estos partidos que quedan para quedar entre los seis primeros e irnos felices de vacaciones”, concluyó la “Perla” Reyes.