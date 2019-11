Salta quiere festejar en el Campeonato Sub 16, en Paraná

La Asociación Salteña de Hockey presenta sus dos seleccionados, el de varones y de mujeres, en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub-16 que se lleva a cabo desde hoy y hasta el domingo en Paraná, Entre Ríos.

La delegación salteña arribó ayer al mediodía a la capital de Santa Fe, donde montó su base para formar parte de este importante certamen organizado por la Confederación Argentina de Hockey.

Florencia Medina, la entrenadora del equipo juvenil de damas, contó desde suelo santafesino las expectativas a horas del debut de mañana contra Río Negro, desde las 18, por la zona C.

“Queremos ir paso a paso, tenemos un equipo con muchas condiciones, pero vamos despacio. Mendoza es siempre un rival fuerte, y Río Negro es de cuidado”, contó a El Tribuno.

Precisamente, el segundo juego de Salta en esta categoría será mañana, a las 8.30, frente a las mendocinas.



El Sub-16 de las damas sacó pasaje para este torneo en junio, en Santiago del Estero, donde salió campeón al vencer en la final a las juveniles de Tucumán. “Nos venimos preparando desde mayo, salimos campeones en Santiago, descansamos en julio y volvimos a trabajar para este torneo desde agosto”, agregó Florencia, actual jugadora de Intermedia en Popeye y entrenadora de sexta y quinta división de ese club.

Este seleccionado salteño buscará clasificar entre los dos primeros de la zona para jugar las semifinales el sábado, mientras que las finales serán el domingo.

Por su parte, el seleccionado masculino salteño, dirigido por Lucas Córdoba, forma parte del grupo B junto con la Asociación Mendocina, Asociación Santafesina, Federación Tandilense y Asociación Amateur de Buenos Aires.

El debut será hoy bien temprano, desde las 8.30, frente a la Federación Tandilense. El segundo partido será mañana, a las 11.30, frente a Buenos Aires y el sábado tendrá jornada doble: frente a Mendoza, a las 10, y contra Santa Fe, a las 16.30. El que finalice primero jugará la final contra el primero de la zona A (Córdoba, Río Uruguay, Tucumán, Entre Ríos y Litoral).

DAMAS

ZONA C

Asociación Mendocina

Federación Río Negro

Asociación Salteña



Fixture

Hoy, a las 18

Salta vs. Río Negro



Mañana, a las 8.30

Mendoza vs. Salta



VARONES

ZONA B

Asociación Mendocina

Asociación Santafesina

Federación Tandilense

Asociación Salteña

Asociación Buenos Aires

Fixture

Hoy, a las 8.30

Tandil vs. Salta



Mañana, a las 11.30

Buenos Aires vs. Salta



Sábado, a las 10

Mendoza vs. Salta



Sábado, a las 16.30

Salta vs. Santa Fe