VIDEO. Cientos de parejas swingers esparon semidesnudos de un boliche, por fuga de gas

Una multitudinaria orgía en un local de Hattingen, en el oeste de Alemania, acabó este pasado sábado con los bomberos evacuando a cerca de 350 personas. Eran swingers que se disponían a pasar la noche de intercambio sexual cuando les sorprendió una fuga de monóxido de carbono, según detalla el rotativo Bild.

Al parecer el recinto cuenta con una alarma para este tipo de escapes de gas, pero entre la música y el alboroto de la gente pasó desapercibida. Fue tras los primeros desmayos de los clientes cuando el personal dio la voz de alarma. Cuando acudieron los bomberos al lugar se encontraron con muchas personas saliendo del local en ropa interior y algunas inconscientes tendidas en el suelo.

Falta de ventilación

La falta de ventilación fue la que propició que hubiera un exceso de monóxido de carbono en el aire. Tras hacer las mediciones pertinentes, el jefe de los bomberos ordenó la evacuación completa del edificio. No hubo tiempo de que todos recuperaran sus pertenencias salieron a la calle con lo poco que llevaban puesto.

Bomberos y policías repartieron toallas y batas entre los swingers mientras esperaban a que fueran trasladados a un lugar seguro en autobuses. Once personas que dijeron sentirse mal pasaron por el hospital, pero se les dio el alta tras pasar por observación y descartarse daños.

Según apunta el diario Bild, este club de swingers solo tiene licencia para un aforo máximo de 199 clientes y los bomberos aseguran que rescataron a unas 350 personas. Tras la evacuación se inspeccionó el edificio y acudió el deshollinador del distrito junto a personal del servicio del gas. Pasadas unas horas se dio el visto bueno para entrar de nuevo al local, pero solo lo hicieron para recoger las pertenencias. “La fiesta no continuó”, sentencian los bomberos.

Fuente: La Vanguardia