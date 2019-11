Los candidatos a gobernador afirman que seguirán con el plan alimentario en las escuelas

Todos los candidatos a suceder al gobernador Juan Manuel Urtubey aseguraron que mantendrán uno de los últimos programas sociales que aplicó la gestión saliente: el Plan Alimentario Salteño (PAS). No obstante, algunas voces hicieron hincapié en apuntar, además, a otras políticas que mejoren la calidad de vida de las familias salteñas y otras en asignar más recursos.

Desde septiembre, escuelas y centros de primera infancia abren los fines de semana para servir almuerzos a los niños.

Gustavo Sáenz, quien salió primero en las PASO, sostuvo que el "plan alimentario, como todos los planes de ayuda de los gobiernos, debe continuar mientras existan hermanos que pasen hambre".

"Pero desde el primer día de mi gestión, si Dios y la gente así lo deciden, voy a trabajar para que la asistencia sea la excepción. Debemos generar las condiciones para que exista más empleo y para que cada familia se reencuentre con el orgullo de poder poner un plato de comida en la mesa", opinó el intendente capitalino.

Sergio Leavy, candidato por el Frente de Todos y segundo postulante más votado en las PASO de octubre, indicó que también mantendrá el plan. "Hay que establecer políticas de Estado que superen los gobiernos de turno y los signos partidarios, que no sean meras expresiones de deseo. Las cosas que se hicieron bien deben mantenerse y optimizarse en lugar de empezar de cero. Todo lo que sea en beneficio del desarrollo humano debe ser prioridad, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas".

El tercero más votado en las PASO, Gustavo Olmedo fue por la misma línea. Aunque aprovechó para criticar que "no lo usaría para hacer política como ahora". No obstante, remarcó "que sería importante que los chicos coman en sus casas". "Para esto cada uno tiene que tener un trabajo digno. Ese es mi propósito. Para crear más fuentes de trabajo hay que bajar los impuestos tiene que haber seguridad jurídica en la provincia y no tiene que haber corrupción", afirmó.

Desde el sector más de izquierda también aseguraron que mantendrían el plan. "Mientras no estén dadas las condiciones para que la población tenga acceso al trabajo pleno, por supuesto. Habría que modificarlo a medida que las condiciones vayan cambiando", indicó Elia Fernández, candidata a gobernadora por el Frente Grande, alineado con el kirchnermismo, por lo que además dio señales de esperanza -aunque cauta- en cuanto al plano nacional: "Hay que ver si las medidas nacionales dejan de ser tan críticas y ameritan una modificación".

El candidato del Frente de Izquierda y Trabajadores, Pablo López, criticó al plan por "insuficiente", e indicó que debe estudiarse una alternativa superadora. "El problema alimentario sigue y hay que hacer un programa mucho mejor, como que haya más personal en las escuelas. En muchos casos no tienen ni la infraestructura su ficiente", aseveró.