Angelina Jolie posó desnuda para una revista y se enojó con Brad Pitt

“Atrapada”. Así parecería sentirse Angelina Jolie pese a anhelar y tener los recursos necesarios para vivir en otro país con su numerosa familia. Pero quien se lo impide, según reveló en una entrevista exclusiva con Harpers Bazaar, es nada menos que su ex marido, Brad Pitt. Ese sueño, dijo, tendrá que esperar a que sus hijos crezcan.

“Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años”, dijo la talentosa actriz de 44 años. “En este momento tengo que basarme donde su padre elige vivir”, añadió la mujer quien fuera la que decidió poner fin a la relación que mantuvo con Pitt durante 12 años entre 2004 y 2016. La mujer no aclaró el por qué de esa determinación.

Ambos tienen seis hijos: son padres de Maddox -recientemente ingresado en una universidad de Corea del Sur-, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox. Pero hasta que estos últimos no cumplan 18 años -actualmente tienen 11- no podrá elegir mudar su vida a otras latitudes.

Consultada respecto a cuál sería ese lugar tan inspirador en el cual vivir, Jolie dijo que todavía no lo tenía decidido pero sería uno en el que nunca estuvo. “Mi lugar favorito es un lugar en el que nunca he estado. Me gusta que me dejen caer en medio de algo nuevo. Me gusta estar fuera de mi elemento. Quiero que los niños crezcan en el mundo, no solo aprendiendo sobre ello, sino también viviendo y teniendo amigos en todo el mundo. El año que viene empezamos una casa en África”, explicó.Sin embargo, el sueño no podrá ser cumplido de inmediato. Y cómo la relación con sus pequeños la ha fortalecido en estos últimos años. “Mis hijos conocen mi verdadero ser y me han ayudado a encontrarlo nuevamente y a abrazarlo. Han pasado por mucho. Aprendo de su fuerza”, señaló.

Durante la entrevista hecha por el editor Patrick Mackie y el fotógrafo Solve Sundsbo, Jolie también se refirió a su función social y cómo lucha contra las injusticias que padecen las mujeres en todo el planeta. “Entre 2000 y 2006, más mujeres estadounidenses murieron por homicidio doméstico que los soldados estadounidenses murieron en el campo de batalla. Es sorprendente que en todo el mundo el lugar más peligroso para las mujeres hoy en día sea el hogar. Todavía hay más de una docena de países donde la violencia contra una esposa o un miembro de la familia es legal”, resaltó.

“Este es un momento para pelear. Si hay una pelea en esta vida, debe ser por las libertades y los derechos. Y si tenemos nuestra libertad, debemos luchar por otros que no”, comentó la actriz cuyo compromiso social es cada vez más profundo.

El divorcio, lleno de sinsabores

Durante su entrevista con Harpers Bazaar, Jolie no profundizó demasiado sobre su presente como madre y ex esposa de Pitt. El divorcio de ambos fue traumático y ocupó miles de horas de televisión y miles de coberturas y especulaciones. Desde la esperada reacción de Jennifer Aniston hasta las indiscreciones que cometió un ex guardaespaldas de la familia.

Jolie solicitó el divorcio del actor de Hollywood en septiembre de 2016 después de dos años de matrimonio y casi 12 años juntos. Tienen seis hijos. En una entrevista en octubre pasado, la actriz calificó la ruptura como un “momento complicado” y admitió: “No me reconocía”.

“Me había perdido un poco”, dijo la actriz a la revista francesa Madame Figaro sobre el momento en que su “relación con Brad estaba llegando a su fin”. Para Jolie no fue fácil seguir adelante sola con sus hijos.

Durante la separación, Jolie dijo que se sentía “más pequeña, casi insignificante”. Y agregó: “Sentí una profunda y genuina tristeza. Me dolió‘. Sin embargo, la hija de Jon Voight explicó que esa situación la hizo volver a conectar: “Todas estas cosas se asientan en ti y te recuerdan la suerte que tienes de estar vivo”.