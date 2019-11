Maradona se irá del lobo si no sigue el actual presidente

El entrenador Diego Armando Maradona podría marcharse de Gimnasia y Esgrima de La Plata si es que el actual presidente, Gabriel Pellegrino, no ocupa lugar en alguna de las listas.

Según reconocieron desde el entorno del DT, su decisión es la de continuar ligado a la institución siempre y cuando el actual mandatario ocupe algún cargo.

Con este escenario, el próximo partido frente a Aldosivi, el domingo desde las 13.15, podría ser el último de Maradona ya que el fin de semana siguiente está el receso por fecha FIFA y luego las elecciones del domingo 24.

El lobo enfrenta a Arsenal luego, pero como Superliga aún no difundió el cronograma de la fecha catorce, el duelo podría ser antes o después de las elecciones.

"Por una cuestión de fidelidad, de ser quien le abrió las puertas, Diego piensa que no sería correcto continuar si no está Gabriel", afirmó una fuente cercana al entrenador.

En Gimnasia los diversos aspirantes están buscando una lista de consenso que por ahora no logran confeccionar y Pellegrino, con la imagen bastante desgastada entre los socios, por ahora no aspira a la reelección y no consiguió un candidato suyo que le permita a él seguir en otro cargo menor.

Maradona tiene contrato con Gimnasia hasta junio, pero cuenta con una cláusula de salida en diciembre.