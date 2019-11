Figueroa sin fútbol y en recuperación

La idea está, pero no la pudo concretar. Ezequiel Medrán tuvo algunos problemas en Central Norte y no pudo trabajar con el once ideal, que se repetirá por primera vez en el torneo, el cual visitará a Unión Sunchales, en Santa Fe, el domingo desde las 18, por la decimoprimera fecha del Federal A.

El primer ensayo de fútbol formal dispuesto por el técnico cuervo, que se desarrolló ayer en el Gigante del Norte, no salió como lo esperaba, ya que Pablo Figueroa fue excluido de la práctica por precaución.

El defensor azabache viene trabajando diferenciado producto de un fuerte golpe en el maxilar que recibió el partido pasado frente a Crucero del Norte.

El constante malestar en la zona afectada obligó al marcador de punta a realizarse estudios y para determinar en grado de lesión.

En principio, no se trataría de nada serio, pese a que el dolor desapareció, el cuerpo técnico optó por resguardarlo y excluirlo del ensayo porque confía que llegará en condiciones para enfrentar al bicho verde de Sunchales.

El DT de Central Norte volvió a recurrir a la presencia de Guillermo Cosaro para suplir la ausencia de Figueroa, una alternativa que ya había puesto de manifiesto en algunos trabajos tácticos que dispuso en la semana.

La variante que puso en práctica Ezequiel Medrán no deja de ser llamativa, teniendo en cuenta que el puesto natural de Cosaro es marcador de punta izquierda.

El técnico cuervo considera que Matías Camisay, recuperado de un micro desgarro, y Leandro Beterette todavía no están en óptimas condiciones para formar parte del once titular.

Lo cierto es que Medrán tiene definida en su cabeza la alineación que pondrá en cancha frente a Unión Sunchales y Pablo Figueroa está incluido en ella.