Diez temas para Salta

Se proponen a continuación 10 temas para tener posiblemente en cuenta en un futuro gobierno en Salta. Naturalmente, no se pretende que los temas elegidos sean, para el criterio de todos, los únicos, ni tampoco, desde luego, tal vez los más importantes.

Listas sábanas

Con las listas sábanas cada partido presenta sus candidatos con un orden que establece las prioridades. Por lo tanto, si el elector quiere elegir a "Pirulo", pero no a "María" o "Jacinto" por considerarlas no satisfactorias, como se incluyen en la lista no puede dejar de votarlas, salvo que elija otra lista de otro partido donde también podría estar alguien que no sea de su preferencia. En definitiva, podría terminar votando a su pesar por quien no desea y de allí la expresión: "¿y a éste quién lo votó?..."

Una solución posible sería el sistema de boleta única, donde aparecen en una misma boleta todas las listas con sus candidatos ordenados alfabéticamente, pudiendo el elector seleccionar personas de diferentes partidos, ingresando a la postre los más votados.

De esta forma, si en las listas figuran "Marías" o "Jacintos" probablemente no serían elegidos jamás como representantes.

Nótese que no tiene ninguna justificación que, disponiendo todos los diputados de las mismas prerrogativas y deberes una vez ungidos, las probabilidades que le asigna a priori la lista sábana no son las mismas para todos, lo que sí se verifica con la boleta única. Nótese también que el voto electrónico NO es equivalente a la boleta única ya que es exactamente igual que la lista sábana en voto papel, logrando solamente lo que el refrán propone: "aunque la mona se vista de seda"

Legislatura unicameral

La existencia de diputados y senadores obedece a que los primeros representan al pueblo de las provincias y los segundos a éstas últimas, lo que tiene pleno sentido a escala de la Nación.

Sin embargo dentro de una provincia, los departamentos en muchos casos no tienen ninguna especificidad (¿qué diferencias hay entre Chicoana y Rosario de Lerma, o entre Gemes y Metán?, por ejemplo ¿Los senadores son unos más o menos salteños que los otros?). Conforme esto, no se necesita una Cámara de Senadores, la que por lo tanto puede ser suprimida, con la consiguiente disminución de trámites parlamentarios y gastos.

Cambios en la Justicia

La Justicia se comporta en tándem con el Ejecutivo, lo que desdibuja su papel de poder independiente, tal cual ocurre también en buena medida con la Legislatura provincial y remite a etapas feudales que claramente no han sido superadas. Se necesita por lo tanto una reforma que asegure la independencia del Poder Judicial, incluidos manejos propios de fondos, reforma que, como las ya propuestas para la Legislatura, exigirían una reforma constitucional que ponga límites además a la reelección por más de un período del gobernador e intendentes.

Reforma educativa

Más allá de los presupuestos más elevados que se han logrado, se necesita una reforma de currícula junto a un programa de contención especial en las áreas geográficas de la Provincia más desprotegidas.

Una forma podría ser que se contemple junto a una jornada más extendida, la provisión del transporte, vestimenta, útiles y alimentos a los alumnos.

Podría ser útil llevar adelante las reformas en las escuelas periféricas solamente, sirviendo las de las zonas céntricas como variables de control y efectuar comparaciones con una cohorte completa una vez finalizado todo el ciclo escolar.

Vacantes y concursos

Congelamiento de vacantes y concursos cerrados en la Administración Pública.

Se celebrarían concursos en las áreas de gobierno más estratégicas en primer lugar, por ejemplo, Educación, Hacienda, Obras Públicas, Salud, creando un organismo de RR.HH. para quienes no ganan los concursos donde se llevarían a cabo cursos de formación y perfeccionamiento para los futuros concursos en las restantes áreas de la administración o cuando se produzcan vacantes.

Coparticipación municipal

Se sancionaría una nueva ley de coparticipación con más recursos para los municipios, pero con un monitoreo de gastos por parte de un organismo ad-hoc de excelencia que idealmente debería tener independencia, si bien formando parte del estado provincial. El organismo debería informar a la opinión pública del cumplimiento total, parcial o nulo, de la ejecución de gastos conforme presupuesto, además de informar a la Legislatura y de emitir opinión sobre el desempeño de los municipios.

Discrecionalidad

Se eliminarían las transferencias de partida y los recursos extrapresupuestarios añadidos unilateralmente por el Ejecutivo. Se impondría la rendición provisoria mensual de ingresos y egresos públicos y la presentación de la cuenta presupuestaria en el mes de Febrero del año siguiente a la expiración del presupuesto anual. Se eliminaría el FRH que es un adefesio institucional y en su lugar se crearía, en el ámbito de la Legislatura, una comisión de seguimiento en tiempo real de la obra pública con mayoría de la oposición, e incumbencia para revisar las licitaciones.

Impulso a la producción

Se revisaría la legislación provincial, invitándose a los municipios a su adhesión, de modo de agilizar los permisos de nuevas obras y la eliminación de impuestos hasta un plazo proporcional al tiempo de maduración de las inversiones sin generar competencia con otras actividades ya existentes. Se presentarían nuevas leyes de promoción de la actividad productiva y el empleo.

Fondo de desarrollo

Con el ahorro del congelamiento de vacantes y una mayor racionalización del gasto público, se crearía un fondo para obras privadas que otorgaría préstamos de fomento con garantías reales para la promoción de actividades productivas. El fondo operaría dentro de la institución crediticia que emplea la Provincia, con manejo propio y auditoría del Poder Ejecutivo y la Legislatura.

Integración regional

Se celebrarían acuerdos con las provincias del NOA y NEA para obras de desarrollo comunes que requieran complementación (nuevos ramales ferroviarios, infraestructura en general, energía). Se crearía la figura de un Coordinador de provincias a cargo de uno de los gobernadores, con mandato y tiempo acotado, el cual tendría poder de decisión en el listado de posibles proyectos, los que serían sometidos a la aprobación de las respectivas provincias. Los proyectos considerados más importantes, con acuerdo de las provincias, tendrían una preevaluación económico-social para lo cual se propondría un acuerdo con las universidades para su materialización.

