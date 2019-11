La Faranda fue reconocida a nievl nacional por su trayectoria

Nora Figueroa

El Tribuno

Más de 20 años de actividad teatral redunda, sin dudas, en el reconocimiento a la trayectoria nacional que recibió la compañía salteña La Faranda. Este martes en la 34° Fiesta Nacional del Teatro que se desarrolla por estos días en Posadas, Misiones, y en el marco de la entrega de premios la compañía de títeres creada y dirigida por Claudia Peña y Fernando Arancibia recibió el galardón.

La Faranda que con “Fedro y el dragón” obtuvo el primer premio de la XXIV Fiesta Provincial del Teatro (2018) representó a Salta en este encuentro nacional y fue gratamente reconocida por el trabajo de tantos años.

“Para nosotros primero fue una gran sorpresa, ya que hay muchos colectivos teatrales en el país y este premio es a nivel nacional, así que para nosotros es un verdadero honor. La Faranda tiene más 20 años y desde 2001 es una compañía profesional, por lo que nuestro sustento económico viene de las funciones que presentamos en todo el país, Chile y Bolivia”, relató Claudia Peña a El Tribuno y aclaró que siempre están preparándose para lo que viene en cuanto a presentaciones, viajes o producciones, “nunca estamos pensando en los premios, entonces cuando llegan sorprenden mucho”.

</SUBTITULO>Vivir del teatro

La compañía emprendió desde 2001 el camino a dedicarse y vivir exclusivamente de la actividad teatral. Algo que en Salta parece un desafío ya que, según indica Peña, “es una provincia que no tiene como divertimento principal el teatro, sino que tira más para el folclore, y aunque es muy cultural y con mucho rito ceremonial, hay que competir con muchas actividades en Salta, como los movimientos de artistas plásticos, músicos y escritores que es mucho y hay que luchar por ganar un espacio”.

En este sentido la titiritera reconoció que hay una responsabilidad del Estado que debe fomentar la actividad para que sea una necesidad para la gente. “Hay que tener ciclos con buenos precios y continuidad. No soy una experta, pero es lo que me parece que el Estado debería hacer con las disciplinas que no son muy populares”, destacó.

Sobre la compañía

La Faranda es una compañía especializada en títeres mecánicos. Sus puestas en escena están alejadas de los títeres tradicionales.

Son producciones de gran formato que cuentan con diferentes niveles escénicos, un impactante despliegue técnico y muñecos que alcanzan un metro de altura, hablan, empuñan espadas, mueven objetos, cantan, navegan y luchan.

Una de ellas es “Fedro y el Dragón”, la historia medieval que conjuga dinamismo, humor, ternura y suspenso acompañado de buena música y que fue creada por Peña y Arancibia a partir de una investigación histórica.