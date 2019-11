Martínez, con futuro incierto en Central Norte

¿Se va Ronaldo? En Central Norte se abrió un enorme y preocupante signo de interrogación, Ronaldo Martínez, máximo artillero cuervo, dejó en duda su continuidad en el club de barrio norte porque en diciembre vence su contrato y debe regresar a Paraguay.

El paraguayo, que se ubica en los primeros puestos de la tabla de goleadores del Federal A con cinco tantos, podría dejar un gran vacío en el plantel que conduce Ezequiel Medrán.

El delantero de Central Norte, algo atormentado por la situación que le toca vivir, explicó: “No sé qué haré, en diciembre termina mi contrato acá y me tengo que presentar en Cerro Porteño (Paraguay)”, dijo Ronaldo y agregó: “Mi contrato con Cerro termina en febrero del año que viene. Estoy confundido porque no sé que piensa la gente de Cerro, si me quieren volver a prestar tengo que firmar por un año más con el club y ahí veré qué haré”.

Martínez, pieza importante en el ascenso y en el presente del equipo, tiene el gran anhelo de poder jugar en la primera división de su país. “Estoy pasando por un buen momento acá y obvio me gustaría seguir, pero si me sale otra oportunidad la analizaré, porque todos soñamos con jugar en primera”, expresó el goleador cuervo.

El paraguayo es uno de los jugadores más considerados por Medrán, desde que llegó el técnico lo respaldó hasta que se convirtió en un indiscutible en el equipo. “El profe (Medrán) me habló, quiere que siga, es cuestión que ellos hablen con la gente de Cerro para saber qué quiere hacer el club”, relató el delantero de Central.

Ronaldo, que atraviesa el mejor momento en su carrera profesional, destacó: “En lo personal estoy contento por lo que estoy pasado, pero también porque el equipo pudo levantar cabeza en los últimos partidos que jugamos”.

Por último, el paraguayo, sin certezas sobre su futuro, está decidido a incrementar su récord goleador en Central Norte: “No tengo un número exacto de goles que quiero convertir, solo espero marcar en estos últimos partidos”, concluyó Ronaldo Martínez, máximo artillero cuervo.