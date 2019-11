Confirman que mañana se realizarán las elecciones

La Justicia Electoral afirmó que no hay pedidos para suspender el comicio pese a las denuncias mediáticas, en plena veda, del Frente de Todos y el Frente Grande.

Las elecciones en las que los salteños definirán al próximo gobernador, además de intendentes de los 60 municipios y senadores, diputados y concejales se realizarán mañana con normalidad confirmó a El Tribuno la Justicia Electoral.

La aclaración surge a partir de que ayer, en plena veda, el Frente de Todos y el Frente Grande realizaron una conferencia de prensa para denunciar, justamente, supuestas irregularidades en el proceso que concluirá mañana, a las 18.

Si bien la convocatoria mediática anticipaba la presencia de casi todos los partidos, estuvo encabezada solo por los candidatos a gobernador de esos sectores, Sergio Leavy y Elia Fernández, respectivamente, quienes estuvieron acompañados por apoderados de los partidos y peritos informáticos.

El motivo de la reunión, tal como la definió Leavy, fue un supuesto pedido de explicaciones a la Justicia Electoral para que informe sobre la noticia que se conoció el jueves, que daba cuenta de que máquinas, urnas y material electoral estaban, según afirmaron, en casas particulares en algunas ciudades como Metán.

Durante la conferencia, Leavy fue el principal orador y aclaró que solo buscan "transparencia" para que el ganador de las elecciones del domingo "esté legitimado".

A su turno, el candidato a vicegobernador y apoderado del Frente Grande, Diego Saravia, afirmó que realizaron dos presentaciones en el Tribunal Electoral: una para que se suspendan preventivamente los comicios del domingo, hasta que esta situación se aclare; y otra para que durante la votación (pese a que pidieron suspenderla) las autoridades y fiscales de mesa firmen las boletas con las que votan los electores "para aportar transparencia al proceso".

Sin embargo el secretario electoral, Pablo Finquelstein, aseguró que "no hay una presentación pidiendo que se suspenda la elección" y que "es algo realmente impensado", ya que "no hay ninguna circunstancia que haga siquiera suponer que no están dadas las condiciones de transparencia y seguridad para llevar adelante la elección".

"Está todo muy bien organizado, el Tribunal Electoral ha trabajado con mucha atención en cada uno de los detalles para tener una elección en paz", aseguró.

Por otro lado, explicó que "sí hubo una presentación pidiendo que se les solicite a las autoridades de mesa y a los fiscales partidarios que firmen cada una de las boletas que se van a utilizar en la elección". No obstante, detalló que "esa presentación fue rechazada porque se corre serio riesgo de que se vulnere el derecho al secreto del voto".

Finquelstein respaldó la decisión en el riesgo de que "ante la presencia de un determinado elector, un fiscal partidario o una autoridad de mesa hace una firma diferente a la que habitualmente realiza o ubica la firma en un lugar (de la boleta) determinado puede saber -al momento del escrutinio provisorio- que esa persona votó por tal o cual candidato".

"Lejos de llevar transparencia o seguridad a la elección, el pedido efectuado implica un serio riesgo en torno al secreto del voto", insistió.

Confirmó además el secretario electoral que el frente Sáenz Gobernador presentó una denuncia por violación a la veda y que "se dispuso correr vista a la Fiscalía Penal para que sea la encargada de determinar si se trata o no de una infracción a la normativa electoral".

El cuestionamiento

Finquelstein desmintió que las urnas o el material electoral se encontraran en un domicilio particular: "Lo cierto es que la empresa adjudicataria del servicio de logística alquiló un local comercial, absolutamente independiente y seguro, donde además se colocó una consigna policial fija para resguardar los elementos que allí se depositaron".

"La circunstancia que quizás motiva esta trascendencia -consideró- fue que este local es de propiedad del padre de una actual concejal del municipio Metán, pero que no es candidata en la elección. Igualmente, a fin de llevar tranquilidad a las fuerzas políticas y a la ciudadanía, el Tribunal resolvió trasladar ese material electoral, con la correspondiente custodia policial, desde ese local hasta una oficina acondicionada en ciudad judicial de Metán", dijo. Finalmente, reiteró que "está absolutamente todo predispuesto, organizado y listo para que el domingo tengamos un acto eleccionario totalmente en paz".

Denuncia por violación a la veda electoral

Ante la convocatoria a la prensa ayer por parte de dos de los candidatos a gobernador que competirán en las elecciones de mañana, el frente Sáenz Gobernador presentó una denuncia ante la Justicia Electoral que fue girada a la Fiscalía Penal.

Con la firma de los apoderados y presidentes de los partidos que integran el frente que impulsa la candidatura a gobernador del actual intendente de la Capital se denunció “violación a las disposiciones los arts. 40 ss. y cc. de la Ley 7697, referentes a la veda electoral”.

La presentación advierte que “el Frente de Todos convocó a una conferencia de prensa con el aparente interés de denunciar fraude que supuestamente tendría lugar en las elecciones generales provinciales del próximo domingo”.

El frente Sáenz Gobernador consideró que tales “denuncias podrían haber sido publicitadas por los apoderados” y que “la presencia pública en los medios masivos de comunicación por parte de los candidatos representa un avasallamiento a la prohibición de difusión de mensajes proselitistas”.