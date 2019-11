Toda la barriada reclama por el pésimo servicio de agua

Los vecinos del barrio Nuevo Hogar ya no saben a qué santo pedirle una solución para la necesidad más vital de las personas: el agua. Para colmo, todas las casas tienen medidor y algunos pagan sumas que asombran. Pese a las quejas que han realizado a lo largo de estos años, dicen que todo sigue igual. Los integrantes del barrio relataron a El Tribuno la odisea que significa vivir así.

"Desde que se inauguró el barrio, hace más de 13 años, tenemos este problema, nunca hemos tenido un servicio normal, solamente en invierno o cuando hay días frescos tenemos agua, pero cuando hace calor pasan semanas enteras en que abrimos los caños y no sale ni una gota de agua. Nos queda el agua del tanque, pero una vez que la usamos, los tanques quedan vacíos y no se vuelven a llenar porque no sube agua. Desde que se inauguró el barrio 40 Viviendas hemos cortado la ruta exigiendo mejoras, pero todo quedó en la nada", manifestó Silvana Rodríguez, una de las vecinas del lugar.

Más barrios en la misma

"El problema es que ahora se siguen sumando más barrios, desde el Juan Domingo Perón hasta los barrios que llegan al Nuevo Hogar ya no hay agua. Antes la situación era mala, pero desde que inauguraron el 200 Viviendas es terrible", dijo indignada.

Cabe señalar que son muchos los barrios alrededor del Nuevo Hogar, entre ellos el 64 Viviendas, Juan Domingo Perón, Santa Clara, Santa Lucía, 10 Viviendas, 40 Viviendas, El Niño y el 200 Viviendas, el cual fue inaugurado en 2018.

Respecto a las quejas realizadas a lo largo de estos años, dijeron: "Fuimos a Aguas del Norte y nos contestaron que la Municipalidad tenía que construir un pozo, eso fue en el gobierno anterior. En la Municipalidad la respuesta era que Aguas del Norte tenía que construir un nuevo pozo, pero ya no sabemos a quién le corresponde, porque siempre se tiran la pelota ".

Cómo se vive sin agua

"Un día no tenemos agua, entonces nos queda el tanque, el cual también se agota, y lo que hacemos es tener preparados varios bidones para poder bañar a los niños, lo que hacemos es mezclar el agua del tanque, que sale hervida, con el agua de los bidones", dijo Rodríguez. "Cuando hacemos uso de los sanitarios es peor, ahí tenemos que optar entre bañarnos a una hora determinada, sacar agua del tanque para limpiar los sanitarios, o para lavar los platos, una vez que se agota el tanque tengo que llevar a lavar la ropa en la casa de mi mamá, porque como dije, no alcanza", relató.

"Encima se me rompió el lavarropas por la falta de presión, y obviamente que de eso nadie se hace cargo, tuve que juntar dinero y comprar otro, ya que se rompe la plaqueta, entonces lo que hacemos cuando hay agua es ponerlo a funcionar durante la noche, muy tarde, porque lavar de día acá es imposible".

"Nos bañamos todos juntos"

Agregó: "En estos días de calor, la opción es llenar la pileta que está en el fondo, llevamos el champú, enjuague y nos bañamos todos juntos para que nos alcance, al hacer calor, no nos queda otra, eso lo hacemos desde el verano pasado y durante estos días, luego esa agua que sobra la guardamos para tirar en el baño".

Rodríguez dijo que para beber compran bidones. También se quejó por los olores nauseabundos, "encima de todo esto, además hay que soportar el olor a podrido que sale de los resumideros, no podemos dormir, desde el año pasado que sale ese olor, no tenemos idea de por qué, pero lo cierto es que no se aguanta, es terrible, muchos fines de semana tengo que ir a comer a lo de mi mamá, ya que llegamos y ese olor nos tapa, lo único que queremos es que alguien se haga cargo, porque este servicio lo estamos pagando", concluyó.

Otro de los vecinos, José Condorí, manifestó: "Yo creo que la única solución es que hagan otro pozo. En nuestro caso, para poder hacer uso de este servicio esperamos que sea la madrugada y juntamos en tacho, ya sea para bañarse, tirar en los inodoros o lavar la ropa o platos".

"Hace más de cinco años que vivimos acá, y siempre hemos tenido este problema, yo particularmente voy a Aguas del Norte cada vez que cortan, y la salida que nos dan es venir y llenar los tanques, pero esa no es la solución, porque cuando se queda vacío uno tiene que andar de nuevo a las corridas, uno paga el agua para nada, tenemos medidor y se paga más caro que la luz. Sería bueno que hagan las obras que tienen que hacer", finalizó.