Central Norte pretende ser más "bicho" en Sunchales

Central Norte, motivado por un presente auspicioso y muy cerca de ingresar en zona de clasificación, intentará abrochar su segunda victoria consecutiva frente a Unión Sunchales, al que enfrentará en Santa Fe, a partir de las 18, por la decimoprimera fecha del torneo Federal A.

El progresivo crecimiento que mostró el equipo de Ezequiel Medrán en sus últimas presentaciones, sobre todo la valiosa victoria que logró ante Crucero del Norte (1 a 0), la fecha pasada en el Gigante del Norte, redobló la confianza en el plantel cuervo.

Central Norte tiene por delante una dura batalla, en frente estará el bicho verde de Sunchales, un rival directo en la lucha por ingresar en zona de clasificación y con el que comparte el séptimo puesto en la tabla de posiciones.

Los dueños de casa, pese a tener uno de los presupuestos más austeros del torneo, demostraron ser un equipo complicado. En su última presentación, en condición de visitante, igualó con Defensores de Villa Ramallo cero a cero.

El buen momento que atraviesa el cuervo, le permitió a Ezequiel Medrán repetir por primera vez el once titular frente al bicho verde.

“Es un partido en el cual tenemos que empezar a marcar lo que queremos, escalar en la tabla nos vendrá bien, estamos expectantes en zona de clasificación. Este partido determinará para qué estamos, enfrentaremos a un duro rival que tiene los mismos puntos que nosotros”, expresó Mauricio Pegini, en la previa del duelo con los de Sunchales.

El cuervo afrontará un compromiso que podría se determinante en sus aspiraciones. “Encontramos la identidad que es ir al jugar todas al canchas de igual a igual, no queremos pensar en la tabla de abajo, queremos entrar entre los seis mejores pero vamos tranquilos”, destacó el arquero azabache.

Los dirigidos por Medrán deberán estar concentrados y repetir la buena labor defensiva que hicieron frente a Crucero del Norte, para no volver a resignar puntos.

“Era una materia pendiente que teníamos, íbamos ganando y nos convertían, paso con Boca Unidos y Chaco, nos empataron y perdimos dos puntos fundamentales. Tenemos que estar fuerte de la cabeza para los últimos 10 minutos, no nos tienen que convertir así vayamos ganando”, advirtió Rulo Pegini.

Está claro que Unión Sunchales, que cuenta con un buen plantel, será muy difícil de vencer y sobre todo en su casa.

“Es una cancha que conozco y la calidad de jugadores que hay en la zona, son todos de AFA, de buen pie, que quieren jugar con la pelota todo el tiempo, no buscan en pelotazo”, analizó el uno de Central Norte.

“Vamos a tener que estar concentrados y aprovechar nuestras armas, la pelota parada y los contragolpes. Está claro como se dará el partido, ellos querrán tener la pelota, nosotros vamos a intentar aprovechar la que nos queden, ojalá nos podamos traer un resultado positivo porque el equipo lo irá a buscar”, concluyó Mauricio Pegini.

Los equipos:

UNIÓN (S) C. NORTE

L. Torres M. Pegini

G. Mathier P. Figueroa

J. Paiz F. Rodríguez

M. Yuste P. Krupoviesa

F. Semino J. Jiménez

A. Pacheco F. Piergiacomi

M. Castellano N. Issa

A. Aguirre O. Young

M. Valdivia C. Arriola

S. Stelcaldo F. Reyes

M. Zbrun R. Martínez

DT: Milanese DT: E. Medrán

Estadio: La Fortaleza

Árbitro: Nélson Bejas (Tuc.)

Hora de inicio: 18