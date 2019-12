La manga de embarque del aeropuerto Martín Miguel de Güemes sufrió un golpe

Esta tarde, alrededor de las 13, una manga de tránsito de pasajeros del aeropuerto Martín Miguel de Güemes sufrió un golpe mientras era trasladada. Esto no afectó el funcionamiento del aeropuerto, que continuó operando normalmente.

Esta tarde, alrededor de las 13, una manga de tránsito de pasajeros del aeropuerto Martín Miguel de Güemes sufrió un golpe mientras era trasladada desde la antigua posición N° 2 a la nueva posición N°2. La manga no estaba siendo usada.

La manga permite que las personas asciendan y desciendan del avión.

Su costo es muy elevado y el aeropuerto local sólo contaba con dos pasarelas telescópicas (mangas) para la función de embarque y desembarque de pasajeros

Es importante destacar que no había pasajeros y que el hecho no produjo heridos. Lo acontecido no afectó el funcionamiento del aeropuerto, que continuó operando normalmente.

