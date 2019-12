Problemas en el aeropuerto

Ayer, pasado el mediodía, una manga de tránsito de pasajeros del aeropuerto Martín Miguel de Güemes sufrió un golpe mientras era trasladada desde la antigua posición N° 2 a la nueva posición N°2. La manga no estaba siendo usada, aclararon desde la estación aeroportuaria.

El costo de una manga es muy elevado y el aeropuerto local solo tiene dos pasarelas telescópicas (mangas) para la función de embarque y desembarque de pasajeros.

“Es importante destacar que no había pasajeros y que el hecho no produjo heridos. Lo acontecido no afectó el funcionamiento del aeropuerto, que continuó operando normalmente”, aseguraron desde el aeropuerto.

Aeropuerto transitado

El aeropuerto de Salta es muy concurrido, es por eso que los elementos deben estar a punto para el traslado de los pasajeros. El Ministerio de Transporte de la Nación estimó hace poco que este año el aeropuerto Martín Miguel de Güemes cerrará con un récord de 1.380.000 pasajeros.

El crecimiento sería del 24% en comparación a 2018, cuando se registraron 1.112.000 personas.

En 2017, por cierto, se pasó la barrera del millón y se llegó 1.084.000.

El Gobierno nacional llevó adelante una serie de obras en el aeropuerto salteño, que en una primera etapa tuvieron que ver con el arreglo de las pistas.

Los otros trabajos contemplaron la ampliación de las salas de embarque y de las áreas de control de la terminal de pasajeros. Por otro lado, se mejorarán los standards de servicio para pasajeros y usuarios, ordenándose los flujos de circulación.

Se flexibilizarán las salas internacionales y de cabotaje, habrá nuevos espacios, más cómodos y operativos, además de incorporarse una tercera manga.