Pastrana, en la comuna de Campo Santo

La electa intendenta por el municipio de Campo Santo Josefina Pastrana asumió la noche del lunes en el cargo que le fuera otorgado por el voto popular el pasado 10 de noviembre, en reemplazo de Mario Cuenca. quien ejerció dicho cargo por un período de 20 años.

El acto de asunción se llevó a cabo frente al edificio municipal, donde además juraron los integrantes de su equipo de colaboradores. "Me siento orgullosa de ser la primera mujer intendente del municipio de Campo Santo, he luchado mucho para llegar a ocupar este puesto, desde muy joven me incorporé a la política por medio del partido justicialista", recordó.

"Trabajé en forma incansable a la par de cada funcionario, hice mucho desde el llano por la gente de este pueblo, creo que ellos me vieron luchar y este año decidieron reconocer todo ese trabajo. Me prepare desde hace al menos cuatro año para ser la intendenta, tengo una gran experiencia en gestiones y trabajos sociales, además voy a estar acompañada de un excelente equipo de trabajo", manifestó.

Con respecto a la transición con el intendente Mario Cuenca, Josefina informó: "Fue muy tranquila, Mario nos permitió participar del movimiento cotidiano del municipio, me hizo entrega de carpetas con toda la información".

Reynaga, en El Potrero

Tal como estaba previsto el reelecto intendente de El Potrero, jurisdicción de Rosario de la Frontera, Carlos Muy Reynaga, prestó juramento ayer a la mañana luego de haberlo hechos los tres ediles.