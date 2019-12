Claudio Caniggia dejó sin techo a Alex y Charlotte

Cuando se trata de la familia Caniggia todo es polémica. Sucede que, el 2019 los encontró lleno de conflictos, enfrentamientos judiciales y asperezas que enturbiaron la poca relación y vínculo afectivo que les quedaba. Pero sin dudas, de todas las internas que se hicieron públicas estas últimas semanas, la última decisión de Claudio"Paul" respecto al paradero de sus hijos rebalsó el vaso.

Según confirmó a sus seguidores Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM, El Trece) por Twitter, el ex futbolista se fue por la banquina. "Claudio Caniggia le pidió a sus hijos que abandonen el FAENA", comenzó el mensaje informativo del conductor quien luego añadió: "Alex se fue a lo de la suegra y Charlotte a lo del novio".

Recordemos que, los hijos del ex futbolista, se hospedaban en el ostentoso hotel al que van a parar los más pudientes entre ellos celebrities y grandes personalidades de la política, el espectáculo, etc. Entre esos "huépedes" considerados clientes de lujo y de años, estaban los hijos de Mariana Nannis, quien el mes pasado confirmó, luego de llegar desde Miami al país, que tiene que sostener ella con mucho trabajo en la televisión italiana por que su ex marido "no les pasa un solo dólar".

Sin embargo, la historia dio un giro 360 y fue en esta oportunidad "El Pájaro" el que tomó cartas drásticas sobre el asunto y expulsó a sus hijos de su vivienda permanente, por lo que quedaron deambulando buscando un techo donde poder dormir, comer y satisfacer necesidades básicas. Parece de no creer, dado que siempre Alexander y Charlotte se regocijan en la idea de tener mucha plata y el perfil bajo fue algo que nunca los acompañó, en especial a Alex.

Lo cierto es que, de la frase "siempre hay una primera vez para todo" no se salva nadie y ahora le tocó a la dupla atómica. Quizás la furia de Claudio venía en ascenso con su familia, pero este gol que intentó marcar se fue bastante por fuera del arco. ¡Qué polémico!

Fuente Exitoína