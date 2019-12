Denuncia contra Ricardo Lona

El fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Carlos Amad, remitió al Ministerio Público Fiscal de la Provincia una denuncia realizada por una vecina contra el ex juez federal de la Provincia Ricardo Lona, condenado por delitos de lesa humanidad.

Según consta en el documento remitido por el Ministerio Público de la Nación, de acuerdo a lo ordenado por el juez federal interviniente que declaró la incompetencia nacional en el tema, el 29 de agosto pasado compareció ante la Unidad de Derechos Humanos Eugenia del Valle Barboza, quien dijo que reside hace 54 años en un domicilio ubicado sobre ruta provincial 87, de San Luis, y que "hay personas que quieren sacarla de allí", en alusión a "Ricardo Lona, a quien conoce desde hace mucho tiempo". Agregó que "en 1999 los terrenos pertenecían a la familia Ortiz y que desde esa época es que Lona y su familia residen allí".

De acuerdo a la misma denuncia, "Lona quiere sacar a la denunciante si no se deshace de los animales", entre otras situaciones tales como "insultar y agredir" a su hija, quien es una mujer trans. Barboza dejó aclarado que "no es la primera vez que recibe amenazas de esa persona, que "lo hizo en varias ocasiones y a lo largo de los años, llegándole a decir que le va a destrozar la casa". Expuso que hay una acequia entre la casa de ella y la del denunciado y que él siempre va a revisar que no haya animales de propiedad de la mujer; que "cruza por el puente de la acequia en su camioneta y la amedrenta; igual que a su hija e hijos".