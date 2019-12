Domínguez pudo asumir en Pichanal

El pasado martes pasadas las 20 horas, finalmente pudo asumir como nuevo intendente de Pichanal, el médico Sebastián Domínguez, acompañado por una multitud que escuchó atentamente su efusivo y contundente discurso. El escenario elegido para este evento fue la histórica y emblemática estación de trenes que "se fundó el 4 de enero de 1911 y fue protagonista del desarrollo económico de la zona" comenzó diciendo.

Domínguez fue muy enérgico al expresar que "este intendente no pagará un sueldo a nadie que no trabaje. Estos 16 años nos enseñaron que este no es el camino, un Estado ausente, sin justicia social y eso sucede cuando un pueblo está sometido por una esclavitud económica. Quiero trabajar por un municipio transparente".

Algunos anuncios

En el discurso hizo importantes anuncios en materia de obras públicas y salud, principalmente. "Pichanal está en un lugar privilegiado geográficamente y por eso no puedo entender cómo no se desarrolló y explotó el ferrocarril y nos hemos transformado solo en un pueblo de paso", dijo.

"Vamos a trabajar en el parque industrial llevando credibilidad para que las empresas inviertan en la zona; vamos a poner finalmente en marcha la planta asfáltica; la gestión de viviendas es urgente ya que hace 20 años que se entregó el último barrio", detalló entre otros temas de relevancia.

Visiblemente emocionado finalizó diciendo "a mí no me van a hablar de lo que es necesidad y esa sensibilidad hace que piense en los que menos tienen. Tenemos que igualar para arriba tenemos que refundar Pichanal. No vengo a gobernar con amigos sino con un grupo capacitado".

El flamante gabinete

El intendente tomó juramento a quienes lo acompañarán en su gestión: en la Secretaría General, Federico Salinas; Secretaría de Gobierno, Víctor Ramoha; Secretaría de Hacienda, Melise Corbalán; Secretaría de Modernización, Eduardo Cortez; Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, Guido Leáñez; Secretaría de Desarrollo Social, Lía Reyes; Secretaría de Educación y Cultura, Noemí Mancilla; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, Pedro Mercado Yonovich; Secretaría de Producción y Empleo, Diana Peiró; Secretaría de Legal y Técnica, Ariel Pomares.

Polémica entre concejales

Si bien el acto protocolar de toma de juramento a los nuevos concejales e intendente estaba previsto para las 19.30, solo tres ediles respondieron a la invitación: Lidia Graciela Quiroz, Marcos Domínguez y Leónides Díaz.

Eso, porque los otros seis ediles se autoconvocaron en la Casa de la Cultura por la mañana, para la asunción y elección de nuevas autoridades, "violando el reglamento interno y la carta Orgánica Municipal, que dice que para la asunción de nuevos concejales la jura la tiene que tomar el presidente saliente, en este caso Carlos Arroyo y elegir como presidente del cuerpo al concejal de mayor edad", explicó a El Tribuno el abogado Pomares, como secretario Legal y Técnico de la comuna.

"Esos ediles de la línea opositora se autoproclamaron autoridades haciendo usurpación física y de título dejando todo asentado en un libro de actas que no es el que lleva el Con cejo", agregó el letrado.