Norma Morales, nueva jefa de la Policía de Salta: “Es un hecho histórico. Asumo con total desafío y entereza”

La comisario General, Norma Morales asumió hoy como jefa de la Policía de Salta en reemplazo de Angel Silvestre. El acto estuvo presidido por el gobernador Gustavo Sáenz quien estuvo acompañado de la intendenta, Bettina Romero y del ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro.En la Central de Policía se realizó el acto de asunción de la jefa de Policía de la Provincia, comisario general Norma Morales. Por primera vez en la historia de la Policía de Salta una comisario General mujer asume la jefatura Mayor de la institución, se trata de Norma Morales, quien reemplazó al comisario General, Mauricio Silvestre a cargo de la fuerza desde el año 2.016.

“Es un honor para mí saludarlos hoy como la primera jefa de la Policía, hecho histórico en los 194 años de esta institución. Recorrí todas la unidades regionales de Salta y conozco la problemática de los más de 11 mil servidores públicos que hay en la institución. Asumo con total desafío y entereza”, expresó la ahora flamante jefa de la Policía.

Agradeció al gobernador Gustavo Sáenz por esta oportunidad y a su colega saliente el comisario Angel Silvestre.

Por su parte el gobernador, Gustavo Sáenz, dijo también que es un día histórico para Salta. “No he visto antecedentes en el país de lo que hoy estamos haciendo aquí en la provincia, que no es nada más que hacer Justicia. Las mujeres no están hoy en día en los lugares que ocupan por una decisión o por alguien, están por capacidad, porque se lo merecen con esfuerzo y por sobre todo con esa profunda vocación de servicio que tienen”, sostuvo el gobernador.

El acto se realizó en la sede de la Central de Policía de Salta, el gobernador estuvo acompañado por la intendenta Bettina Romero y por el ministro de Seguridad, Manuel Pulleiro.