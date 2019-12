Gasalla acusó a Flavio Mendoza de "comprar un nene" y el bailarín lo defenestró

Si bien se suponía que Antonio Gasalla iba a formar parte del elenco de Flavio Mendoza durante la temporada teatral de verano, este jueves el humorista tuvo un desafortunado comentario al hablar de Dionisio, el hijo del coreógrafo. “Compró un nene”, dijo Gasalla al intentar explicar las razones por las que no se pudo reunir para negociar con el integrante del BAR del Bailando.

Todo ocurrió esta mañana en el programa Los Ángeles a la mañana. El artista –que protagonizará el espectáculo Gasalla en Mar del Plata junto a Marcelo Polino- estuvo como invitado y se refirió a su salida de la obra de Mendoza. “No me bajé de la temporada de Flavio. Con Flavio no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar”, explicó.

Fue en ese momento cuando, sin dudarlo, lanzó la polémica frase: “Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene (sic) y armó otra cosa, y qué se yo”. En ese momento, Ángel de Brito, conductor del ciclo, y sus panelistas intercedieron y le aclararon a Gasalla que el corógrafo y bailarín “fue papá, no compró un hijo".

Pero el capocómico no dio el brazo a torcer y siguió: “A mí Flavio me mandaba un secretario de él a pararse ahí, ¿pero de qué hablamos?”. Fue ahí cuando De Brito, aclaró: “Flavio fue papá, no compró un nene”. Y ante la indignación y la bronca de todos en el estudio, Gasalla volvió a hablar del origen de Dionisio: “Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá”.

Cómo no le parar bien el carro a este viejo mala leche y resentido @AngeldebritoOk pobre tipo muchos años de artista pero muchos más de mala gente — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) December 12, 2019

Furioso, Flavio utilizó las redes sociales para tildar de “mala leche” a Gasalla y cuestionar al equipo de LAM por no “pararle el carro” a sus comentarios. “Cómo no le paran bien el carro a este viejo mala leche y resentido @AngeldebritoOk. Pobre tipo, muchos años de artista, pero muchos más de mala gente”, escribió, molesto y en defensa de su hijo en su cuenta de Twitter.

Fuente BigBang! News