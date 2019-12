Finlandia es el primer país gobernado por una coalición de mujeres

Finlandia batió esta semana todos los récords políticos con la investidura de la socialdemócrata Sanna Marin como nueva primera ministra. Con sus 34 años recién cumplidos, es actualmente la jefa de Gobierno más joven del mundo. Liderará un Gobierno de coalición con otros cuatro partidos que van desde el centro hasta la izquierda radical.

Las cuatro fuerzas políticas están también dirigidos por mujeres, tres de ellas también treintañeras, que además ocupan ministerios importantes en el gabinete. La nueva generación llega al poder en el país que ocupa ahora mismo la presidencia semestral de turno de la Unión Europea.

El ascenso meteórico de Marin, que hasta ahora era ministra de Transportes y Comunicaciones, se produce no obstante en un contexto traumático para su formación política, el Partido Socialdemócrata finés.

El Partido del Centro, que forma parte de la coalición, pidió la cabeza de Rinne y forzó su caída. Un hundimiento que se ha producido en plena recta final de la presidencia finlandesa de la UE.

En lugar de lanzarse a unas nuevas elecciones -en las que probablemente se hubiera impuesto el ultraderechista Partido de los Finlandeses, al que las últimas encuestas le dan la victoria con el 24% de los votos- los cinco partidos que están en el Gobierno han decidido renovar la coalición, pero cambiando al primer ministro. En su calidad de primera fuerza política, la designación le correspondía a los socialdemócratas. En la votación celebrada este domingo, Marin se impuso al otro candidato, Antti Lindtman (39 años) por 32 votos frente a 29.

Por su parte, Katri Kulmuni, de 32 años, que en septiembre tomó las riendas del Partido del Centro en sustitución del ex primer ministro Juha Sipila, asciende al cargo de ministra de Finanzas en el nuevo gabinete que será confirmado este martes.

La líder del Partido Verde, Maria Ohisalo (34 años), continuará como ministra del Interior, mientras que la presidenta de la Alianza de Izquierda, Li Andersson (32 años), se mantiene como ministra de Educación. La jefa del Partido Popular Sueco, Anna-Maja Henriksson (55 años), que representa a la minoría sueca en Finlandia, sigue también como ministra de Justicia.

My party is not in government, but I rejoice that the leaders of the five parties in government are female. Shows that #Finland is a modern and progressive country. The majority of my government was also female. One day gender will not matter in government. Meanwhile pioneers. 👍 pic.twitter.com/dW8OMEOiqb