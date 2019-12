Conciliación obligatoria frenó, por ahora, despidos en Alliance

Los telegramas de despido para 260 trabajadores de la tabacalera Alliance One fueron frenados a partir de la presentación realizada ante el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia por el Sindicato de Obreros del Trabajo de Salta.

La intervención se encuadra en la ley nacional 14.786 en los artículos que hablan de la Conciliación Obligatoria.

Desde la Secretaría de Trabajo a cargo de Alfredo Batule, se informó que las partes ya fueron notificadas y que el plazo de las actuaciones tendrá un máximo de 15 días hábiles.

Entre tanto los trabajadores de la firma ya conocieron el listado de despedidos preparado por la empresa de las diferentes áreas operativas de la planta ubicada en la localidad de El Carril.

Ollas populares

Ante esta situación de incertidumbre los trabajadores siguen apostados organizando ollas populares en el sector del ingreso a la empresa.

Alfredo Rodas, titular del Sindicato de Obreros del Tabaco, explicó a El Tribuno "este proceso enmarado dentro de la ley, en la parte de la conciliación obligatoria entre los trabajadores y la patronal, es un paso importante para dialogar y buscar alternativas que favorezcan a los trabajadores.

Es volver a foja cero, sabiendo que es una lucha muy dura en donde la empresa tiene fijado como objetivo mermar la cantidad de personal porque envía el proceso del tabaco a otra planta, la de Massalín, ubicada en Rosario de Lerma".

"La empresa tiene la postura de no volver para atrás en su decisión, y nosotros nos mantendremos en pie de lucha para que nuestros compañeros sigan manteniendo estos puestos de trabajo. La postura de la empresa es incongruente, porque hace un par de meses se había comprometido a no dejar gente afuera, incluso les hizo firmar un acuerdo para iniciar la temporada. Y ahora, de un día para el otro, los despide", sentenció el gremialista.

Sucede que muchos operarios firmaron el acuerdo de inicio de temporada al responder al llamado de la empresa para sus operarios de planta. Es decir, que había gente esperando ingresar a trabajar para la presente temporada de acopio y proceso de tabaco.

Incluso, por información brindada por el gremio del SOT, la tabacalera Alliance One habría comprado 15 millones de kilos de tabaco para procesar en esta etapa.

"Alliance One tiene capacidad para procesar tabaco, posee maquinaria y recurso humano. Es absurdo que mande a procesar tabaco a otra planta para mantenerse en los niveles de excelencia que debe mantener para seguir en el mercado nacional", explicó Rodas.

También se informó que debido a la conciliación obligatoria, los trabajadores no podrán realizar manifestación alguna que impida el acercamiento de la partes para un entendimiento en este conflicto laboral. Al respecto Rodas dijo que "nosotros debemos respetar la ley, y no vamos a entorpecer el ingreso y egreso a la empresa que era nuestra manera de protestar. Pero seguiremos movilizándonos por las calles del pueblo de El Carril buscando apoyo de la población".

El comunicado oficial

Desde octubre se viene escuchando rumores acerca del cierre de la planta. La empresa desmintió el rumor. Pero la caída de las ventas por el avance del mercado ilegal, y los amparos judiciales a nivel nacional que favorecieron a pequeñas empresas cigarrilleras que no pagan impuestos, determinó que Alliance One despida a 260 trabajadores, de un total de 640. El comunicado de la empresa fue claro: "Luego de varios meses de análisis interno, con el objetivo de asegurar el mejor posicionamiento de nuestro negocio a largo plazo, definimos estas difíciles medidas para mantener nuestra operación en Argentina. Sabemos del impacto que estos cambios representan para el personal de AOTA, sus familias y la comunidad de El Carril, por lo que estamos comprometidos a generar acciones tendientes a minimizar el impacto", explicó Alan James, presidente de Alliance One Tobacco Argentina (AOTA).

Y seguía "la compra de tabaco se mantendrá por ahora en la planta de El Carril. Su proceso se desarrollará en la filial de Phillips Morris International de Argentina, cuya planta es Massalín en Rosario de Lerma.