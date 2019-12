La causa Lautaro Teruel roza un escándalo .

La Justicia de Salta pidió el viernes elevar a juicio a Lautaro Teruel, hijo de Mario, integrante de Los Nocheros, por violación y corrupción de menores y en pocas horas tomaron estado público algunos audios que se adjudican a la víctima, a su madre y a una tercera persona.

Estos audios eran quizá el fundamento jurídico de una denuncia por extorsión formalizada por la familia del denunciado Lautaro Teruel, donde se ponía en duda la autenticidad o existencia de los delitos sexuales denunciados por la joven reduciendo sin más trámite el caso a una compulsa económica.

En respuesta seguramente a aquellos planteos, el fiscal penal 2, Federico Jovanovics, dispuso desestimar y archivar las actuaciones iniciadas con ese mérito por Mario Rolando Teruel y Noemí Cristina Laspiur. El fiscal consideró que lo denunciado no constituye delito y, en consecuencia, que no encuadra en figura penal alguna.

Según se desprende de las actuaciones, Teruel y Laspiur denunciaron a una mujer y su hija, menor de edad, por el supuesto delito de extorsión, chantaje y/o coacción, en octubre pasado.

De acuerdo a la denuncia, ambas habrían expresado a Teruel, en un local comercial en el que habrían pactado reunirse en enero pasado, que tenían una serie de grabaciones en las que su hijo menor Lautaro Teruel reconocía un delito (sin señalarle cual) y que si no le compraban un terreno y un vehículo, las harían públicas y además harían una denuncia, repitió que todo eso se podía solucionar si antes llegaban a un arreglo económico, y que ni se le ocurra comentar esto con alguien porque inmediatamente lo sacarían en todos lados y Lautaro no iba a poder ni siquiera salir a la calle.

En su denuncia, Teruel y Laspiur dejaron constancia de decidieron no denunciar en enero pasado, "hasta tanto tengamos algún elemento como para sustentarla".

Jovanovics consideró que el hecho "dio cuenta de un planteo de peticiones pecuniarias en base a supuestos padecimientos sufridos por la parte denunciada, lo que indica un potencial ejercicio de las acciones legales que cupieren al respecto".

Entonces, descartó el delito de amenazas y de manera consecuente los de extorsión y coacción, porque el primero requiere el anuncio de un mal concreto, futuro, cierto, serio, grave, injusto, idóneo de carácter ilegítimo que no está obligado a sufrir y que no se trate necesariamente de un ilícito penal, no resultado injusto el ejercicio legítimo de un derecho.

Pero aclaró que en el caso particular, "la mujer y su hija se habrían presentado con exigencias económicas por el supuesto padecimiento de un hecho delictivo de acción de instancia privada en perjuicio de la integridad sexual de la menor, el cual ya se encuentra ventilando en un debido proceso en trámite por ante la Justicia Penal". Y agregó que la mujer y su hija, al incitar al denunciante al pago de los daños como víctima del delito contra la integridad sexual por el cual se encuentra requerido Lautaro Teruel en perjuicio de la menor, "deja a todas luces claro la ausencia del elemento de ilegitimidad en las distintas peticiones pecuniarias efectuadas por las denunciadas, por lo que no se actualiza el delito de amenazas". El fiscal también descartó el delito de extorsión.

Aclaró que en el presente caso no existió intimidación idónea, tal como ya se lo explicó al analizar la legitimidad para denunciar con la que contaban las mujeres, y que de hecho ya denunciaron a Lautaro Teruel por el delito contra la integridad sexual de la menor, encontrándose el proceso penal en curso.

Citó jurisprudencia que resolvió que "de ningún modo puede ser considerado constitutivo del delito de extorsión requerir una suma de dinero para no formular denuncia, pues solo se está advirtiendo que se piensa hacer uso de las vías legales". Por último, descartó el delito de coacción, toda vez que al no darse los requisitos de la amenaza (es decir, del anuncio concreto de un mal futuro, cierto, serio, ilegítimo dirigido a obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad, como entregar dinero y muebles e inmuebles a las denunciadas), no se puede tener por actualizado ese delito.

El fiscal también entendió que "del contenido de las actuaciones no surgió que las denunciadas hayan manifestado de modo alguno que realizarían en contra de su hijo Lautaro Teruel una denuncia falsa", es decir atribuirle deliberadamente un hecho que no existió.

Por el contrario, en ejercicio de los derechos que la ley les refrenda, acudieron a requerir a Teruel lo que entendieron suficiente para no activar las vías judiciales y legales, tanto para que se determine la responsabilidad penal del autor del hecho en perjuicio de la menor, como la civil para su reparación de daños patrimoniales y morales con el alcance que la ley la faculte para ello.

Las actuaciones fueron desestimadas y archivadas.

A juicio

Desestimado este incidente la Justicia de Salta ya elevó a juicio a Lautaro Teruel, hijo del integrante de Los Nocheros, Mario, por violación y corrupción de menores.

El joven fue denunciado por una chica de 13 años en mayo de este año y quedó detenido por el hecho desde entonces.

Sin embargo, en los últimos días se produjeron hechos ventilados por los medios de comunicación sobre un giro inesperado en el proceso penal ya casi concretado, o sustanciado.

El fundamento de esta interpretación mediática de la Justicia son audios de la denunciante. "Nos estamos mostrando desesperadas, ahora van a saber que nos tienen en sus manos porque somos unas ansiosas de más, que lo único que estamos haciendo es ir a buscarlos a ellos y no dejar que ellos vengan hacia nosotros", dice un fragmento. Toda esta argumentación fue demolida por el fiscal y el proceso penal se encuentra con buena salud.

“No tiene que estar preso”

El padre de Lautaro Teruel dijo a través de distintos medios que su hijo “es inocente” y que “no tiene por qué estar preso”.

El cantante denunció que tanto la supuesta víctima como su madre los habían extorsionado y calificó en Cadena 3 esos actos como “terroríficos”.

Teruel cargó judicialmente contra las denunciantes con nuevos audios de la joven que, según sus palabras, sirven “para demostrar la extorsión que estamos denunciando”; sin embargo, recibió un revés quizá impensado, pero que a las luces sostiene no solo la veracidad del sufrimiento de la víctima, sino su legítimo reclamo, más allá de que en algún momento de tiempo hayan equivocado el camino, pero se presume entendible que también reclamaban en silencio para de alguna manera redimir al acusado y proteger a la víctima.

El padre del acusado exigió en estos días que Lautaro “sea juzgado en libertad, porque no se le ha comprobado nada”, beneficio que también le fue denegado.