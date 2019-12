Por primera vez en 194 años, una mujer asumió al frente de la Policía

Histórico. Por primera vez en los 194 años de historia de la Policía de la Provincia de Salta una mujer asumió como jefa.

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó ayer el acto de asunción de la titular de la fuerza de seguridad provincial, la comisario general Norma Morales. La noticia tuvo repercusión nacional y fue replicada por distintos medios.

En principio, Sáenz realizó la imposición de la insignia de grado correspondiente a la nueva conductora de la fuerza de seguridad salteña.

Luego, el jefe de Policía saliente, Ángel Mauricio Silvestre, hizo entrega del bastón de mando.

"Este nombramiento es algo positivo para la institución, demuestra el crecimiento y que estamos capacitados tanto hombres como mujeres para conducirla", manifestó Morales en diálogo con El Tribuno.

La mujer se desempeñó hasta hace poco como directora general de Recursos Humanos. Anteriormente lo hizo como directora de Seguridad Vial de la Policía de Salta. Con 29 años de servicio, recorrió distintas áreas administrativas y operativas de la fuerza.

Al ser consultada sobre si aplicará alguna política de género específica, respondió que "la Policía de la Provincia de Salta ya tiene profesionales que están trabajando en el área de género por el bien de la comunidad, del servicio y del personal policial".

Con relación a posibles cambios en la cúpula, Morales sostuvo que "si bien es cierto que ya se produjeron los nombramientos, los ascensos y los retiros obligatorios, vamos justamente a hacer una revisión y disponer los recursos que considere necesarios para dirigir la institución policial".

Con respecto a movimientos del personal de las comisarías, la nueva jefa de Policía dijo que no hay movimientos. "Se va a hacer una revisión, pero de todas maneras, hasta el momento no se ha dispuesto ningún traslado", señaló.

Al ser preguntada sobre si a partir de ahora habrá más jefas mujeres en la fuerza policial, Morales respondió: "Esto, el hecho de asumir hoy, demuestra el importante rol que cumple la mujer. Tanto hombres como mujeres somos capaces de conducir la institución policial y superar los desafíos que se nos presentan".

Anticipó que los principales lineamientos de su gestión estarán relacionados con el trabajo para erradicar la violencia de género en todas sus modalidades, reforzar la seguridad rural, ambiental, turística, la lucha contra el narcotráfico y prevenir el delito.

"La institución cuenta con un plan estratégico institucional y vamos a dar continuidad justamente al trabajo que ya viene realizando la Policía aunando esfuerzos por el bienestar de la comunidad, del personal policial y para lograr la paz social. Justamente somos servidores públicos y nos debemos a la sociedad", recalcó.

Sin antecedentes

Durante su discurso, el gobernador Gustavo Sáenz expresó que se vivió un día histórico para la institución y Salta. "No he visto antecedentes en el país de lo que hoy día (por ayer) estamos haciendo en la provincia de Salta, que no es nada más que hacer justicia, que es lo que hacen y buscan todos y cada uno de ustedes cada día con lealtad, responsabilidad, compromiso y sacrificio", manifestó ante numerosos efectivos presentes en el acto.

"A partir de hoy hacemos justicia porque las mujeres no están en los lugares que hoy día ocupan por una decisión de alguien, están por capacidad, porque se lo merecen con esfuerzo, trabajo, dedicación y, por sobre todas las cosas, con esa profunda vocación de servicio que tienen", agregó.

Finalmente, destacó que "este día quedará grabado en la memoria de muchos como el día del reconocimiento a una mujer en la fuerza policial, una mujer que les aseguro va a hacer historia".

A su turno, el jefe de Policía saliente, Ángel Mauricio Silvestre, recordó su ingreso y paso por la fuerza, habló sobre los efectivos caídos en cumplimiento de su deber.

"La mujer siempre fue destacada en nuestra fuerza. La primera promoción que egresó en el año 1981 tuvo como abanderada una mujer y de escolta a otra mujer, entonces nunca acá en la provincia se dejó de lado el reconocimiento a las mujeres cuando realmente se destacan en bien del servicio", hizo hincapié.

"Recuerdo a María Bonifacio, con quien trabajé. En 1987, haciendo un simulacro de rescate se soltó el seguro de la soga que rodeaba su cintura y cayó desde 40 metros de altura en el monoblock Salta. Perdió la vida. En noviembre se conmemoró el fallecimiento de ella y se está instalando acá en Salta el Día de la Mujer Policía. Así que va el reconocimiento de esta gestión hacia la mujer que tanto hace por nosotros", agregó.

Y destacó la designación de Morales como jefa de la Policía. "Me llena de alegría. Pero no es una designación respondiendo a cierto pedido de la sociedad sino es justamente el reconocimiento a su trayectoria. Trabajó en diferentes lugares. Trabajé con ella en Orán durante el 2002 y vi las condiciones que tenía: una mujer llena de principios y valores. Es una mujer íntegra y este nombramiento es el reconocimiento a su trabajo. Tenemos que apoyarla", finalizó.