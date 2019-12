“El largo recorrido”, una mirada sobre la humanidad y el futuro

Hoy desde las 20 se proyectará en la Usina Cultural “El largo recorrido”, un documental de Victor Fokke que aborda la realidad actual desde la perspectiva de los derechos humanos y con el aporte de reconocidos expertos.

El material está inspirado en la vida de Sir Nigel Rodley, figura destacada en la promoción de los derechos humanos a nivel internacional que dedicó su carrera a la protección de la población más vulnerable. Nació en el Reino Unido en 1941, canalizó su trabajo a través de Naciones Unidas y Amnistía Internacional. En 1998 fue nombrado “caballero” por sus servicios.

Trabajó como asesor legal en Amnistía Internacional desde 1973 en adelante y colaboró con distintas universidades, incluidas la London School of Economics y la Universidad de Essex. De 1993 a 2001 se desempeñó como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura. Ayudó a fundar el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex y falleció en 2017.

“La película es un reflejo de esta historia, de lo que está pasando en el mundo ahora y de lo que podríamos hacer para mejorar las cosas. Esa era mi búsqueda. Obviamente, hay una regresión en derechos humanos en todo el mundo. No hablamos solo de China y Rusia sino también de Estados Unidos, Europa... La gente está preocupada por esto”, dijo a El Tribuno Víctor Fokke, director del documental.

Producido por “Human Rights in the Picture” y con el apoyo de la Universidad de Essex, Urban Morgan Institute of Human Rights y donantes privados, “El largo recorrido” despliega las voces de reconocidos especialistas en derechos humanos.

Reglas

“Hay gente, sobre todo joven, que no acepta más la desigualdad y la guerra contra la naturaleza. El documental está buscando una respuesta a por qué la gente se siente así y también, alguna propuesta para continuar. Personalmente, creo que tenemos que salir a la calle. La opinión pública es lo más importante que tenemos para cambiar las ideas del gobierno y para luchar contra el cambio climático. Es el gobierno el que debe poner reglas a las industrias y las grandes compañías. Nosotros podemos ayudar separando la basura, comiendo menos carne y volando menos, pero la gran lucha se relaciona con la industria. Creo que podemos cambiar el mundo y generar dinero de una manera sustentable. Si seguimos así, no vamos a sobrevivir como humanos”, señaló Fokke, que es holandés y está radicado en Salta desde hace varios años.

La presentación se realiza luego de un trabajo que se inició en 2017 y sobre el final de la semana en que se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre se recuerda que en esa fecha en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Fokke estudió la carrera de derecho. Se inició en los trabajos fílmicos con la idea de hacer documentales para ONG que las ayudaran a conseguir más fondos. También incursionó en el ámbito comercial.

Tras la proyección en las pantallas de la Usina Cultural, se realizará una charla debate en base a distintos disparadores y luego habrá una recepción con cerveza artesanal para el público.