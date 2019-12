Sergio Plaza: “No hay que dar demasiada ventaja”

Ahora aparece la figura de Sergio Plaza como presidente de la subcomisión de fútbol en Gimnasia y Tiro, para después de la asamblea del próximo 18 de diciembre, donde Marcelo Mentesana renovará su mandato por un nuevo período y que generó mucho interés. Y el torneo Federal Regional Amateur se acerca, lo que obligó a quienes tendrán la responsabilidad de trabajar en esta área, a comenzar con el armado del equipo y la designación del nuevo DT.

“Nos estamos juntando porque tenemos que decidir todo los más antes posible”, comentó Sergio Plaza, para luego agregar que “soy socio de Gimnasia hace bastante tiempo. Me acerqué con los muchachos nuevos que querían formar parte de la comisión, de apoyar al club, básicamente. Con Marcelo (Mentesana) tengo la mejor relación. Después cuando renuncia Ibire (Juan Carlos) me ofreció este cargo. No me importa mucho eso, sino colaborar y específicamente como vengo del fútbol de hacer la consulta permanente. Y como ahora tengo más tiempo”.

Con respecto a la llegada del nuevo DT, Sergio Plaza fijó un plazo. “Estamos en eso y a más tardar el lunes ya lo tendremos definido al técnico. Este tema lo tenemos que tratar entre la gente que va a integrar la subcomisión. Hay algunas ideas dando vuelta. Claro que otros equipos están entrenando y no hay que dar demasiada ventaja”, manifestó Plaza. Plaza también se refirió a la posible llegada de Pedro Guiberguis para ocupar el cargo de técnico. “Se habló. Pedro es un referente y tiene las puertas abiertas del club. Tiene una situación personal que debe definir. Quedó en responder. Vive en Ledesma y tiene su negocio. También está Sergio Masa que salió campeón con las inferiores. Se tiraron otros nombres como el caso de Laspada”, declaró.

El tema Guiberguis

Pedro Guiberguis, o Pedro el Grande, tal como lo bautizó el hincha de Gimnasia y Tiro en su época como jugador, se refirió sobre la propuesta que le hizo el albo para hacerse cargo de la dirección técnica. “Uno lo tiene que analizar. Entre esta noche (por ayer) o este sábado lo defino. Quiero lo mejor para Gimnasia. A lo mejor en años anteriores hubiera dicho que si, pero ahora ya la familia manda. Además tengo que dejar mi negocio. Así que veremos. Claro que me juega en contra no tener la certificación como técnico recibido y sería comenzar como rengo. Por eso digo que uno piensa que Gimnasia y Tiro debe recibir lo mejor, lo que demanda una gran responsabilidad”, dijo Guiberguis.