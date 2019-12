El "Pocho" Lavezzi cuelga los botines del fútbol profesional

A los 34 años y después de haber jugado al fútbol de manera profesional desde los 17, Ezequiel Lavezzi dio a conocer la decisión definitiva que tomó de dejar de jugar.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero expresó: “Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz!”.

Tras iniciarse en el pincha de Caseros, el Genoa de Italia lo compró y lo cedió a San Lorenzo, donde se destacó y fue comprado para quedarse hasta el 2007, año en el que consiguió el torneo Clausura para ser transferido luego al Napoli.

La historia en el elenco italiano fue similar a la del ciclón: estuvo cinco temporadas y se despidió tras conseguir la Copa Italia 2012. De allí pasó al PSG, donde alzó 12 títulos en los tres años y medio que jugó en el elenco parisino. De la liga francesa se fue a China, donde jugó las últimas cuatro temporadas.

Más allá de su carrera a nivel clubes, el Pocho fue gran protagonista de la Selección argentina en la última década. Integró el Sub-23 que consiguió el oro olímpico en Pekin 2008, fue subcampeón del Mundial de Brasil 2014y las Copa América de 2011, 2015 y 2016.