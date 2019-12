La demora del presupuesto trae la primera pulseada en Diputados

La Cámara de Diputados estará dividida por el pedido de prórroga de la ley de Presupuesto que quiere acordar la nueva gestión de Gustavo Sáenz. Aunque todavía no se presentó ningún proyecto por parte del Ejecutivo, las posiciones comienzan a delinearse y esta podría ser la "primera batalla" que enfrente el oficialismo.

El próximo martes, según pudo averiguar El Tribuno, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, estaría invitado a la Legislatura para dialogar con los diputados y senadores. Todavía no está confirmada la presencia del funcionario provincial pero existe cierta expectativa entre los legisladores que eso ocurra.

En una nota publicada el viernes en este matutino, el ministro de Economía dijo que el motivo de la prórroga radica en que no hay precisiones de las cuentas nacionales ni de las partidas que se remitirían a la Provincia ni tampoco hay proyecciones sobre cuánto será la inflación o el valor del dólar.

Sin embargo, está explicación no satisface al ala opositora que existe dentro de la Cámara Baja. Un sector de los diputados pide que haya un presupuesto porque la Constitución Provincial así lo exige. Por su parte, el sector alineado con el gobernador de Salta se muestra firme en apoyar la decisión de Sáenz. El diputado Omar Exeni, que accedió a su banca por el espacio oficialista, expresó que los legisladores que están en el frente van cerrar filas y sostener la decisión del Gobierno.

"Es lo que nosotros queremos, que con nuestro apoyo él (Sáenz) tenga la tranquilidad y la fuerza para sacar adelante Salta como la sacó a la Municipalidad. Hay que ver el Presupuesto, analizarlo y hablar con mayor profundidad, pero por sobre todo acá hay que laburar en equipo, a Salta se la saca en equipo y hay que confiar en Gustavo Sáenz. Hablo por mí", expresó el diputado.

Exeni adelantó que los diputados están esperando al ministro de Economía Dib Ashur para presentar el proyecto y aclaró que falta que se conozca el Presupuesto nacional.

"Por eso es importante que en la Provincia podamos debatir nuestro Presupuesto sabiendo que lo que está pasando a nivel nacional y lo que sucedió durante todo este tiempo a nivel provincial".

El legislador consideró importante la presencia de Dib Ashur para presentar el plan económico que tiene Sáenz. "Si no sabemos qué va a pasar a nivel nacional es muy difícil saber qué va a pasar acá", sentenció.

El 70% de los recursos de Salta proviene de la Nación.

Críticas

Gladys Moisés, diputada por Cambiemos, expresó que de acuerdo a la Constitución Provincial el Poder Ejecutivo ya tendría que haber presentado el proyecto de Presupuesto.

"Están proponiendo presentarlo en abril del año que viene, es decir ocho meses después, lo que es manifiestamente inconstitucional. Es cierto que la demora de la aprobación del Presupuesto nacional es una dificultad, pero el Poder Ejecutivo tendría que haber presentado ese proyecto hace cinco meses (tal como lo hizo el Gobierno nacional)", sentenció.

En un principio, la primer demora se produce cuando el exgobernador Juan Manuel Urtubey anunció que el Presupuesto debía ser elaborado y presentado por Gustavo Sáenz después del 10 de diciembre.

"Indudablemente es un mal comienzo para la institucionalidad de Salta. Es cierto que el gobierno de Urtubey no respetó esa institucionalidad, en especial en lo atinente a las cuentas generales del ejercicio, pero teníamos la esperanza de que este flamante gobierno cambie esas malas prácticas", remarcó la legisladora.

Moisés comentó que la prórroga por el vencimiento del ejercicio administrativo sin que se dicte una nueva ley de Presupuesto es automática y está establecida claramente en la Constitución de Salta. "Entonces es innecesaria una ley que ratifique lo que ya establece la Constitución", sentenció.

El bloque olmedista también se manifiesta en contra de la prórroga. Uno de sus máximos referentes, el diputado Julio Moreno, expresó a este medio que desde el frente van a "buscar institucionalidad".

"Queremos que haya un presupuesto", expresó y aclaró que no es necesario esperar el Presupuesto nacional porque ya hay estimadores de inflación, de costos y de gastos.

"Crítica constructiva"

"Entonces nos interesa que haya un presupuesto porque la Constitución lo exige. Nuestra crítica va a ser constructiva pero sí queremos que se respete en tiempo y forma la Constitución. Todavía no sabemos cuándo se va a presentar la prórroga. Hemos cursado una invitación al ministro de Economía para que venga a explicarnos cuál es la situación real de la provincia", reafirmó Julio Moreno.

Carlos Zapata, también referente del frente olmedista, expresó que la demora en la presentación del presupuesto es "institucionalmente una cosa bastante extraña".

"Primero el plazo constitucional ya venció y no lo presentó Urtubey. Por supuesto que esto no tiene animosidad ni contra la persona ni nada, simplemente que la solución no me parece la correcta, yo pondría a todos a trabajar. No me parecen argumentos válidos de que no pueden sacar el Presupuesto hasta que no lo dictamine la Nación", afirmó Zapata.

El legislador provincial también remarcó que existen indicadores de la actividad económica que son preparados por el Banco Central. Dijo que con esos datos se puede prever la evolución que puedan tener algunas variables. "Son estimadores válidos para la confección de un presupuesto. Desde el vamos yo estoy por respetar la Constitución", afirmó.

