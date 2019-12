Salta buscará la final en béisbol

Por el Torneo Nacional de Selecciones de béisbol Salta está muy cerca de lograr el pasaje a la gran final.

El selectivo local, que dirige Gabriel Sansó, derrotó en primer turno a Metro A por 4 a 2 y luego se impuso en el segundo turno frente a Metro Extranjeros por 10 a 3.

“El partido más difícil lo tuvimos a la mañana frente a Metro A, el partido fue parejo hasta el último inning e incluso estuvimos a poco de perderlo pero lo empatamos con hit de Martín Cruz y lo cerramos en el último inning. A la tarde, frente a Extranjeros, fue un poco más fácil, hicimos un poco de recambio par que los muchachos tengan descanso, fue un poco lento el juego pero logramos un triunfo contundente por 10 a 3”, sostuvo el manager de Salta, Gabriel Sansó.

El combinado salteño se medirá hoy, a las 10, con Córdoba y de ganar accederá a la final directamente aunque también sabe que hasta perdiendo por dos carreras inscribirá su nombre en el partido más importante del certamen que se disputa en el estadio Nacional de Ezeiza.

“Córdoba es el último campeón, vamos a dar todo en este partido, acá no hay diferencias. Metro le ganó a Córdoba 3 a 1 y esta todo muy parejo, eso nos obliga a ganar si o si el partido para no depender de nadie. Estamos haciendo cálculos y creemos que hasta perdiendo por una diferencia de carreras podemos llegar a la final pero no queremos pensar en eso queremos buscar el triunfo con nuestro juego”, sintetizó Sansó.

Cabe destacar que además del partido de hoy, a las 10, frente a Córdoba, la gran final y el partido por el tercer y cuarto puesto se jugarán en simultáneo a las 14.30.