La Dolfina extendió su reinado en Palermo

La Dolfina (40) derrotó este sábado por 16 a 12 a Ellerstina (39) en la final del Abierto de Palermo y consiguió su séptimo título consecutivo en el certamen de polo más importante del mundo.

La Dolfina empezó arrasando en el partido, y enseguida se puso 5 a 1 arriba. En esos pasajes parecía que la tan esperada final iba a terminar siendo un mero trámite. Pero Ellerstina se despertó y mostró su jerarquía para emparejar y volver a ponerse en partido.

No obstante, Cambiaso y compañía no entraron en pánico cuando su rival se puso a tres tantos. Con la mente fría, detuvieron la sangría y volvieron a anotar.

Por La Dolfina anotaron todos sus integrantes, incluido el brasileño Rodrigo Andrade, que debió ingresar por el lesionado Juan Martín Nero.

La normalidad del juego se vio alterada por una acción que llevó preocupación a los presentes. Juan Martín Nero, de La Dolfina, sufrió una dura caída. No solo impactó contra el piso, sino que su caballo le pasó por encima y lo aplastó.

Los segundos posteriores a la caída fueron de extrema incertidumbre. El polista quedó tendido inmóvil sobre el césped y sus colegas, tanto sus compañeros de equipo como sus rivales, se bajaron de sus caballos para ayudarlo. En las tribunas, los gestos de familiares y allegados de Nero eran de extrema preocupación.

Inmediatamente, la ambulancia ingresó al campo de juego y los médicos atendieron al jugador oriundo de Trenque Lauquen. Sus leves movimientos comenzaron a llevar tranquilidad al resto de los protagonistas del duelo y también a los miles de espectadores que se acercaron hasta el estadio para disfrutar de una tarde con el mejor polo del mundo.

Nero llegó a recuperarse, volvió a jugar, pero poco minutos después de su reingreso dijo basta y fue reemplazado por el brasileño Ribeiro de Andrade.

Adolfo Cambiaso marcó siete goles, Pablo Mac Donough cinco, Juan Martín Nero dos, el brasileño Rodrigo Andrade dos y David Stirling uno. Para Ellerstina concretaron Facundo (7), Polito (4) y Gonzalo Pieres.

El encuentro cumbre se disputó en la cancha 1 de la catedral del polo mundial y enfrentó a los dos mejores equipos del mundo, encabezados por Adolfos Cambiaso y Facundo Pieres, respectivamente.

Como ingrediente adicional, el partido definió a La Dolfina como el equipo más ganador de la temporada, ya que se quedó con Palermo y el Abierto de Hurlingham, mientras que Ellerstina fue campeón del Abierto de Tortugas.