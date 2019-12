Escándalo con la niñera de Pampita Ardohain: denunció a la modelo por maltrato psicológico, y ella le respondió por Crónica TV

El 2019 de Pampita Ardohain (41) parecía cerrarse de la mejor manera posible: conoció a Roberto García Moritán, se casó con una boda soñada y este lunes 16 se despide del Bailando 2019 como una de las figuras del ciclo.

Sin embargo, un nuevo escándalo apareció sobre el horizonte. La protagonista de este inesperado episodio es Viviana Benítez, quien desde el año 2014 hasta hace unos días se desempeñó como la niñera de los tres hijos de la conductora con Benjamín Vicuña: Bautista (11), Beltrán (7) y Benicio (5).

Viviana decidió denunciar civil y penalmente a Carolina por maltrato psicológico, relatando, entre otras cosas, que perdió dos embarazos a causa del hostigamiento recibido en el hogar de Pampita. De todo ello hablaba en la pantalla de Crónica TV cuando la conductora de Pampita Online salió al aire para contradecir todo lo expuesto por quien fuera su ex empleada y mujer de confianza.

"Me llama la atención. Fue una de mis damas de honor, tengo una relación de afecto y respeto con ella, y le confié lo más importante de mi vida que son mis hijos", comenzó diciendo Carolina, quien desmintió todo lo dicho por Viviana.

"Estoy sorprendida y angustiada por lo que está diciendo, pero por suerte tengo muchas pruebas", expresó. Luego detalló el grado de amistad que se había generado entre ellas, dando cuenta del buen clima y el respeto que había en su vínculo labora.

"Nunca nos peleamos", respondió Pampita ante la pregunta del periodista Augusto Pomar, conductor del ciclo de Crónica TV. Fue allí que Viviana salió de su actitud pasiva y se mordió los labios negando lo dicho por su ex empleadora. "No lo puedo creer", comentó para sus adentros.

!Tengo el personal de fin de semana y todos los WhatsApp para que vea que se fue por voluntad propia, nunca fue despedida. Están los mensajes con las veces que me pidió reintegrarse. También tengo información demostrando el afecto que me tenía y lo emocionada que estaba con mi casamiento, o cómo me pedía ropa para salir a bailar y que yo le prestaba", contó Pampita, quien opinó que Viviana se está dejando influenciar por alguien que busca un beneficio económico.

!Su sueldo es más de lo que dice la ley. El día lunes me dijo que no iba a venir más, no pude contestarle porque estaba trabajando, pero a la noche me sorprendió con un mensaje diciéndome que iba a hablar con un abogado. Se retiró de mi casa sin despedirse de mí y de mis hijos", agregó Carolina.

"Tengo la conciencia muy tranquila, voy a llegar hasta las últimas consecuencias", cerró sus dichos la modelo, quien avisó que le responderá a su ex niñera por vías legales.

Según el testimonio de Viviana, mientras trabajaba para Carolina vivió una situación de estrés que la hizo perder un embarazo. "Yo la acompañé como correspondía, con cariño y mucho afecto", se defendió la modelo. "Ella siempre miente", sentenció la empleada.

"Tuve que ir a trabajar igual y tenía dos semanas de reposo porque tenía hemorragias. Y sabe por qué fue eso, porque me acusó que le robé esto y lo otro, y al final su ex pareja tenía las llaves que se le habían perdido. Y me pidió disculpas porque sabía que la iba a denunciar", afirmó Viviana.

Lo dicho, todo seguirá los caminos de la Justicia. Aquella foto de Carolina y Viviana, sonrientes en el Palacio Sans Souci, es solo un viejo y amargo recuerdo.