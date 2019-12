“La epidemia del siglo XXI son los trastornos metabólicos”

Marcelo Nallar es cirujano general y gerente del hospital Arturo Oñativia. El profesional se postula para conducir por un nuevo mandato el centro médico de alta complejidad. Aseguró que buscan avanzar en la alta complejidad y el tratamiento integral de los pacientes con trastornos metabólicos.

¿Cuáles son sus objetivos principales si logra alcanzar nuevamente la gerencia del hospital?

Estamos con un proyecto que fue elaborado hace 10 años, con objetivos generales y específicos muy claros que se fueron cumpliendo a lo largo de todos estos años. El trabajar con planes estratégicos y corregirlos según los indicadores nos ha dado grandes resultados. Basta con ver el hospital y su nuevo servicio de hemodiálisis. Hemos triplicado la cantidad de pacientes en hemodiálisis y tenemos la nueva terapia intensiva. Hace 10 años no había terapia, ahora hay. Son 12 camas de altísima complejidad. Además existe un nuevo centro ambulatorio de dos pisos para un tratamiento integral de los pacientes con trastornos metabólicos y estamos prácticamente ya ante la finalización de un quirófano híbrido que nos va a permitir hacer todas las practicas hemodinámicas y corregir en el mismo lugar la alteración del paciente sin necesidad de ningún tipo de traslados.

También, este año hemos llegado al récord de 25 pacientes renales trasplantados en un hospital público. Esto, pensarlo hace unos años atrás era muy difícil.

Otro logro es la apertura del laboratorio de genética, donde estamos haciendo todos los estudios genéticos de los tumores. El próximo jueves presentaremos el proyecto para empezar a hacer a partir del 2020 el banco de tumores. Consiste en guardar todos los tumores que se operen en Salta y clasificarlos lo cual nos va a permitir hacer un análisis molecular ahora o en el futuro. Va a funcionar en paralelo con el citómetro de flujo que fue adquirido con los fondos del último bingo. La idea la tiene Tucumán y nosotros en el NOA y vamos a trabajar en conjunto.

¿Qué falta por hacer, cuáles son los desafíos?

En primer lugar, aceitarnos con todos los avances que se han hecho. De nada nos sirve avanzar y crecer en tecnología si no le damos sustentabilidad. Hay que aceitar esa sustentabilidad, ratificar lo que ya esta. Los otros objetivos tienen que ver con avanzar en todo lo que es la alta complejidad y el tratamiento integral de los pacientes con trastornos metabólicos, la obesidad. Hay que recordar que la epidemia del siglo XXI son los trastornos metabólicos, el sobrepeso. Queremos asentarnos como referentes regionales en el tema y seguir dando soluciones, ratificando el carácter de hospital público, inclusivo para toda la población.

¿Hay otros aportes que quiera agregar?

Todos estos logros que hemos conseguido en los últimos 10 años no son personales sino, producto del trabajo de un equipo que en este momento lo lidero yo, pero que también lo puede liderar cualquiera del grupo que tenga conocimientos en el modelo de gestión hospitalaria que hemos propuesto. Este año tuvimos el privilegio de ganar el premio provincial a la calidad de gestión. Desde el grupo de trabajo nuestro se ha consensuado que sea yo la persona que me presente para seguir gerenciando el hospital pero que yo este liderando el equipo es solamente circunstancial porque no se trata de una persona lo que se presenta para gerenciar al hospital sino todo un modelo.