Disidentes tomaron el edificio de la UTA, lo destrozaron y hubo heridos

Una violenta interna se desató en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) entre el sector que respalda a su titular, Roberto Fernández, y la oposición a la conducción del sindicato, que ocupó ayer por la tarde la sede del edificio gremial en la ciudad de Buenos Aires y se enfrentó a golpes de puños y con elementos cortantes y de fuego, lo que provocó al menos 15 heridos. Además hubo una fuerte amenaza de Fernández, quien se atrincheró en el techo del edificio y advirtió que "si suben los mato a fierrazos".

Hasta anoche como consecuencia de los incidentes había por lo menos, 15 heridos. Siete de ellos estaban internados en el Ramos Mejía. Cuatro fueron internados en el hospital Penna. Tres de los heridos fueron dados de alta y la Policía detuvo a una persona con un revólver 9 mm en su poder.

"Este grupo de Dota me tomó el gremio. Lastimaron a todos. Estoy arriba del techo. Pasaron por arriba de la Policía o no llegaron tarde. A lo mejor son las últimas palabras que te digo", dijo Fernández en una entrevista con el periodista Jonatan Viale en radio La Red, en la que dijo que estaba hablando desde el techo del sindicato porque la facción disidente le había tomado el edificio.

"Se metieron al gremio, tomaron hasta el cuarto piso, rompieron todo".

Con esas palabras describió el titular de la UTA, Fernández, la tensa situación que se vive en el edificio del gremio luego de que un grupo de choferes irrumpiera por la fuerza.

Choferes de Dota SA

Ayer a la tarde, un grupo de choferes de colectivos que trabajan para la Empresa Grupo Dota SA protagonizó los violentos incidentes en la sede de la UTA luego de que Fernández descalificara el paro y los cortes en los puentes La Noria, Pueryrredón y Alsina que realizaron en forma sorpresiva cerca del mediodía.

"Yo voy a resistir, si suben al techo los mato a fierrazos", amenazó Fernández al tiempo que exigió la intervención de la policía para controlar la situación en la puerta del gremio.

Y agregó: "Que la policía venga a rescatar a la gente, a mí no, yo soy el capitán, dejame para lo último, acá hay muchos empleados que no tienen nada que ver, nosotros no somos patoteros".

La sede sindical, ubicada en el barrio porteño de Once, fue destrozada, mientras se produjeron corridas, enfrentamientos con elementos cortantes y a puños y los 15 heridos.

Por su parte, un integrante de la opositora Agrupación Juan Manuel Palacios comentó: "Fernández nunca se acercó a los trabajadores. Siempre estuvo escondido. Fue oficialista durante el macrismo y ahora permanece oculto, mientras los choferes no tienen para comer. Pedimos inmediatas elecciones libres y transparentes para que asuma una nueva conducción".