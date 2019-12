La Selección Argentina debutará ante Ecuador de local sin Lionel Messi en la cancha

Las Eliminatorias Sudamericanas para la clasificación al Mundial de Qatar 2022 se sortearon hoy en Paraguay: Argentina hará su debut el jueves 26 de marzo del 2020 contra Ecuador en condición de local, y sin la presencia de Lionel Messi, ya que el mejor jugador del mundo todavía debe purgar una fecha de suspensión por su expulsión ante Chile en la Copa América jugada en Brasil.

En el hotel Bourbon de la ciudad de Luque, cercano a la sede de Conmebol, se conoció que la primera jornada del camino rumbo a la Copa del Mundo se completará con: Uruguay vs. Chile; Colombia vs. Venezuela; Brasil vs. Bolivia y Paraguay vs. Perú.

Los diez equipos conforman un solo grupo en el que jugarán -todos contra todos- partidos de ida y vuelta entre marzo de 2020 y noviembre de 2021. El calendario marca que en 2020 habrá cuatro jornadas denominadas Fecha FIFA y en 2021, cinco. La Conmebol tiene asignadas cuatro plazas directas y una de eliminatorias intercontinental.

En cada una de las Fecha FIFA se disputarán dos partidos y así se llegará al número final de 18 jornadas. En 2020, los meses de disputa serán: marzo, septiembre, octubre y noviembre. En tanto, para el 2021, habrá fecha en: marzo, junio, setiembre, octubre y noviembre.

Las primeras cuatro selecciones de la tabla final de posiciones sacarán el boleto directo a la Copa del Mundo de Qatar, mientras que el quinto equipo disputará un juego repechaje contra el ganador de las Eliminatorias de Oceanía. La fecha de disputa de este encuentro intercontinental para el repechaje será en marzo del 2022.

El Mundial de Qatar se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. Por primera vez en la historia de la competencia se llevará a cabo en Medio Oriente, por ese motivo se jugará en una fecha atípica.

CALENDARIO ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS:

• FECHA 1 jueves 26 de marzo 2020

Argentina vs. Ecuador

Uruguay vs. Chile

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

• FECHA 2: martes 31 de marzo 2020

Bolivia vs. Argentina

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Chile vs. Colombia

Ecuador vs. Uruguay

• FECHA 3: jueves 3 de septiembre 2020

Argentina vs. Paraguay

Colombia vs. Uruguay

Brasil vs. Venezuela

Bolivia vs. Ecuador

Chile vs. Perú

• FECHA 4: martes 8 de septiembre 2020

Perú vs. Argentina

Uruguay vs. Brasil

Venezuela vs. Chile

Paraguay vs. Bolivia

Ecuador vs. Colombia

• FECHA 5: jueves 8 de octubre 2020

Argentina vs. Uruguay

Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Chile vs. Paraguay

• FECHA 6: martes 13 de octubre 2020

Brasil vs. Argentina

Uruguay vs. Bolivia

Perú vs. Venezuela

Paraguay vs. Colombia

Ecuador vs. Chile

• FECHA 7: jueves 12 de noviembre 2020

Argentina vs. Chile

Uruguay vs. Paraguay

Perú vs. Colombia

Brasil vs. Ecuador

Bolivia vs. Venezuela

• FECHA 8: martes 17 de noviembre 2020

Colombia vs. Argentina

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Chile vs. Bolivia

Ecuador vs. Perú

• FECHA 9: jueves 25 de marzo 2021

Venezuela vs. Argentina

Perú vs. Uruguay

Bolivia vs. Colombia

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay

• FECHA 10: martes 30 de marzo 2021

Argentina vs. Bolivia

Uruguay vs. Ecuador

Colombia vs. Chile

Brasil vs. Perú

Paraguay vs. Venezuela

• FECHA 11: jueves 3 de junio 2021

Paraguay vs. Argentina

Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil

Ecuador vs. Bolivia

• FECHA 12: martes 8 de junio 2021

Argentina vs. Perú

Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Chile vs. Venezuela

• FECHA 13: jueves 2 de septiembre 2021

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Brasil vs. Colombia

Paraguay vs. Chile

Ecuador vs. Venezuela

• FECHA 14: martes 7 de septiembre 2021

Argentina vs. Brasil

Colombia vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

Bolivia vs. Uruguay

Chile vs. Ecuador

• FECHA 15: jueves 7 de octubre 2021

Chile vs. Argentina

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

Ecuador vs. Brasil

• FECHA 16: martes 12 de octubre 2021

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Perú vs. Ecuador

Brasil vs. Paraguay

Bolivia vs. Chile

• FECHA 17: jueves 11 de noviembre 2021

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

• FECHA 18: martes 16 de noviembre 2021

Ecuador vs. Argentina

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay