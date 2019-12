“Nos tiene que explicar el proyecto”, dijo Blanco sobre Beccacece

Víctor Blanco, presidente de Racing, habló sobre la posible llegada de Sebastián Beccacece en reemplazo de Eduardo Coudet y al respecto sostuvo que el ex DT de Independiente tiene que ‘explicar el proyecto deportivo‘ antes de sellar su vínculo con la Academia.

“Nos tiene que explicar el proyecto, no solo a mí sino también a la secretaría de fútbol, y a partir de ahí intercambiar ideas y también hablar sobre la parte económica que seguramente nos pondremos de acuerdo”, dijo el máximo responsable de la institución de Avellaneda.

“Todavía no me junté con Beccacece, seguramente lo haga mañana o el jueves”, continuó Blanco en diálogo con Fox Sports.

El directivo, además, habló sobre las posibles incorporaciones que podrían llegar al último campeón de la Superliga Argentina una vez que se oficialice el arribo de Beccacece.

“Para traer refuerzos, a veces no hace falta tener plata sino también ingenio. Hay que ver qué mercado buscamos y Sebastián (Beccacece) tiene que tener en claro que del mercado exterior va a ser muy difícil. Por ahora no tenemos ningún nombre como para poder opinar”, opinó.

“Tenemos una secretaría técnica hace dos años. Estamos conformes con el trabajo que está haciendo Diego (Milito). Si él eligió a Beccacece algo le habrá visto y yo no puedo hablar de la parte deportiva, sino de la económica”, cerró respecto de la potencial llegada del ex DT del rojo.

Blanco, de 73 años, por último se refirió a la salida de Eduardo Chacho Coudet hacia Internacional de Porto Alegre, y al respecto comentó que desde su punto de vista su continuidad en Racing “era un ciclo cumplido”.

“Él (Coudet) interpretó que era un ciclo cumplido. Cuando propuso su salida entendimos que por algo lo hacía”, cerró Blanco.