Juntos por el Cambio dará quórum para la jura de diputados pero no para la ley de Emergencia

Los presidentes de los bloques que forman Juntos por el Cambio en Diputados llamaron este miércoles 18 de diciembre a dar quórum a la sesión en la que deberán jurar los diputados reemplazantes del Frente de Todos, antes del tratamiento de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. "La sesión de juramento de los diputados reemplazantes debe realizarse de forma normal.

No hay motivos institucionales para impedir la asunción de un legislador electo democráticamente", expresaron en un comunicado Mario Negri (UCR); Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC).

Sin embargo, aclararon que "el Interbloque Juntos por el Cambio está en desacuerdo con la ley de 'multi emergencias' que envío el Gobierno nacional, ya que conlleva el desguace de las facultades del Congreso. Por esto mismo, tal como se comunicó ayer, el Interbloque no dará quórum a esta segunda sesión". Esta semana, el proyecto de emergencia económica, también llamado de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva", generó una grieta entre el PRO, la Coalición Cívica y la UCR. Juntos por el Cambio definió días atrás el rechazo en general a la mega iniciativa enviada por el Gobierno de Alberto Fernández, pero en el interbloque las aguas estaban divididas en relación a la jura de una quincena de diputados que tendrá lugar durante la próxima jornada legislativa. La Cámara Baja necesitaba habilitar la sesión de este jueves 19 de diciembre para la ceremonia en la que asumirán los legisladores que reemplazarán a los que asumieron como ministros o en otros cargos del Gabinete Nacional. Esa lista incluye a Agustín Rossi (Defensa), Juan Cabandié (Ambiente), Carlos Castagneto (director en AFIP), Felipe Solá (Cancillería), Luana Volnovich (PAMI) y Luis Basterra (Agricultura). Sin su jura, el oficialismo podía quedar con el número justo para el quórum. Las posturas en Juntos por el Cambio estaban divididas.

Mientras que desde la Coalición Cívica advertían en un principio que no bajarían al recinto más allá de la decisión del oficialismo de retirar el artículo que le daba facultades especiales al Presidente, el grupo que responde a Emilio Monzó aseguraba que "no había definiciones" y apuntaban a "mantener la gobernabilidad". En tanto, la UCR anticipaba que sesionaría para la jura de los nuevos legisladores, pero no hasta el momento no definieron su postura sobre el debate del proyecto de "Ley Ómnibus". En este marco, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reclamó este miércoles que se permita la jura.

"No estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente", expresó en su cuenta de Twitter. A sus palabras se le sumó el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. "Hago un llamado al interbloque de Cambiemos a que posibilite el quórum, a fin de que juren los nuevos diputados y de esta manera permitir el debate democrático, en el recinto, por las nuevas medidas del Gobierno", escribió en sus redes. En la misma línea se pronunció su antecesor, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo. "Juntos por el Cambio resolvió por unanimidad no dar quórum", expresó este miércoles. "Pero no se resolvió no dar quórum para que asuman los diputados del Frente de Todos, que son legítimos representantes por quienes han renunciado ", aseguró, y recalcó que se trataría de dos sesiones "distintas", una es para tomar los juramentos y otra para tratar el proyecto.

(Fuente www.perfil.com).