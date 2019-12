Pellegrino: “Tengo la intención de dirigir Independiente”

El entrenador Mauricio Pellegrino habló sobre su futuro profesional y al respecto dejó en claro que su ‘intención‘ es la de ‘dirigir Independiente‘, en reemplazo del técnico interino Fernando Berón, quien tomó el lugar del saliente Sebastián Beccacece.

“Tengo la intención de dirigir Independiente. Quiero analizar el plantel y ver el rumbo que tiene el club”, dijo Pellegrino respecto de su deseo de volver a ponerse el buzo de DT del rojo, equipo al que dirigió entre 2015 y 2016.

“En eso estamos. Si me reuní es porque tengo intención de trabajar. Fue una reunión corta y seguiremos hablando en los próximos días”, continuó sobre la charla que mantuvo con el presidente de la institución de Avellaneda, Hugo Moyano.

“Me gustaría ir a un lugar que conozco. Lo más importante es analizar el plantel, lo que vamos a tener entre manos, las llegadas, las salidas, el presupuesto. En estos días vamos a seguir hablando”, agregó el ex futbolista surgido de Vélez Sarsfield.

“Hay que ver quiénes se van y como los van a reemplazar. Independiente tiene que ser protagonista. Un equipo necesita jerarquía, experiencia, juventud y sobre todo ilusión”, dijo en diálogo con TyC Sports.

“Creo que hay buen plantel, juveniles con condiciones y confío en lo que puedo hacer”, concluyó el ex técnico del Leganés de la Liga de España.

Además de Pellegrino los otros entrenadores que cuentan con chances de reemplazar al interino Berón son Hernán Crespo, Lucas Pusineri y Jorge Almirón.