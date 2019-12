Preocupación en la rotonda de la Circunvalación Oeste

Por el fuerte incremento de tráfico en la autopista de Circunvalación Oeste y en la ruta provincial 28, el Gobierno provincial construyó una rotonda con el fin de descongestionar el embotellamiento que se generaba a la altura del colegio San Pablo.

Cartel y confusión

En diciembre de 2014, después de varias demoras, finalmente se habilitó la rotonda San Lorenzo que permitió mejorar la circulación vehicular. Sin embargo, conductores que utilizan regularmente ese nudo empezaron a plantear algunos problemas.

"Ceda el paso" expresa un cartel y los conductores se quejan por la ubicación ya que confunde a los automovilistas. Pareciera que tienen prioridad aquellos que ingresan a la rotonda desde la Circunvalación Oeste. Ese el primer problema que preocupa y piden a las autoridades que revean la situación.

Afirman que los autos que vienen desde Salta por la ruta 28 para llegar a las urbanizaciones privadas como La Almudena o El Tipal no disminuyen la velocidad pese a las advertencias que existen. Muchos incluso no dejan pasar a los conductores que circulan por la rotonda.

Legislación

La Ley Nacional de Tránsito establece que, en rotondas, tiene prioridad de paso el que circula por ella sobre el que intenta ingresar, quien debe, además, ceder el paso al que egresa.

La rotonda es un peligro, según describieron las personas que transitan por allí, no solo porque es confuso el cartel, sino porque los vehículos que vienen por la ruta provincial 28 circulan a altas velocidades.

Además, realizaron un pedido a Tránsito Municipal para que revea la posición de ese cartel que genera confusión entre los conductores.

En equipo de El Tribuno recorrió la zona y pudo comprobar la situación. Desde el momento que se ponen en verde los semáforos que se encuentran en la zona del colegio San Pablo, pueden pasar varios minutos hasta que los autos que intentan salir de la rotonda puedan incorporase a la ruta.

Es más, una lectora de este medio mandó un mensaje a Facebook de El Tribuno y comentó que al intentar salir de la rotonda casi tiene un accidente con un auto que venía desde el Gran Bourg.

Riesgo

"Ya llevaba mucho tiempo en la salida de la rotonda y se habían juntado varios autos en el lugar. Al querer salir, vi que venía un auto que aun estaba lejos pero corría a altas velocidades. En vez de frenar un poco para bajarla, no sé si hizo lo contrario o no le importó que yo esté ahí pero me pasó raspandome. Me asusté mucho por lo que pasó", expresó la mujer.

Evidentemente el acceso se convirtió en un peligro y Tránsito Municipal deberá evaluar que acciones tomar para evitar que se produzca un accidente en una zona que cada vez es más transitada.