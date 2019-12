Cvitanich: “no descarto terminar mi carrera en Racing”

Darío Cvitanich, delantero de la academia, aseguró hoy que evalúa terminar su carrera en Racing, aunque por el momento desconoce cuándo decidirá colgar los botines, dado que es “algo muy íntimo”.

“No sé cuánto más voy a jugar, cuánto me quede de carrera. Eso es algo muy íntimo, no descarto terminar mi carrera acá. El tiempo dirá en dónde me toque, sea acá o en otro lado”, comentó Cvitanich en la conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento de la academia.

El futbolista dijo estar “tranquilo y contento” por estar en Racing y expresó que “hace tiempo” analiza “las cosas paso a paso”, en clara alusión a lo que sería su continuidad o no dentro del fútbol, y sostuvo: “Me han hecho sentir alguien muy especial en el grupo”.

El atacante de 35 años también se esperanzó en lo que puede venir en el futuro inmediato en Racing y expresó que tras la salida de Eduardo Chacho Coudet, el entrenador que asuma “va a encontrar un plantel muy rico”.

“El que llegue se va a encontrar con un plantel muy rico y que va a poder explotar muchísimo. Trataremos de adaptarnos a la idea, sabiendo que podemos mejorar más. Nos adaptaremos a (Jorge) Sampaoli o al técnico que venga”, agregó el goleador.

Cvitanich se esperanzó con que Racing pueda terminar el año “con otro título”, en alusión al choque ante Tigre, el próximo 15 de diciembre, por la Copa de la Superliga, y reconoció que sería “un gran final de año”.