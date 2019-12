Para Daniel Angelici, Riquelme “es de Tigre” y es “mitómano”

El presidente de Boca, Daniel Angelici, criticó ayer con dureza al ex mediocampista Juan Román Riquelme, al que acusó de ser “hincha de Tigre” y lo trató de “mitómano”.

“Me llamó la atención que no vino durante cinco años a la cancha y hoy vino a un partido. Me hubiese gustado que venga a la final (ante River por la Copa Libertadores) a alentar al equipo. Eso me llamó la atención, no si dejan entrar una careta o no”, disparó Angelici contra Riquelme en diálogo con Fox Sports.

Riquelme había acusado a Angelici de ser hincha de Huracán y al candidato del oficialismo, Cristian Gribaudo, de simpatizar por Independiente.

“No puede decir que Angelici es de Huracán y Gribaudo de Independiente. No hay ninguna foto ni nada que pruebe eso, porque son mentiras. Pero sí sabés que hay, que él era de Tigre. Riquelme era de Tigre y eso es comprobable. Lo dijo en un video”, enfatizó el actual mandatario xeneize.

Angelici también reveló que Riquelme le pidió al oficialismo algo inaceptable, y señaló que “Román salió a decir cosas que no son ciertas y pidió algo inaceptable y poco ético”.

Riquelme, finalmente, será candidato a vicepresidente segundo de la lista que llevará a Jorge Ameal como presidente y Mario Pergolini como vice primero, tras las elecciones del domingo próximo.