"El Gobierno tiene que marcar pasos en energía"

Los estudios para determinar el potencial de la cuenca hidrocarburífera Los Monos que lleva adelante Tecpetrol en el área Aguarage, que podría contener importantes reservas de gas, despierta el interés de toda la región porque la provincia necesita imperiosamente reflotar una industria que no para de decrecer.

Los Monos podrían tener tanto o más gas que el megaya cimiento Vaca Muerta, según los estudios previos.

Al respecto, el secretario General del SUPE, Sebastián Barrios, precisó que dentro de los diferentes procesos que involucran a la industria -que va desde la búsqueda y la localización de potenciales yacimientos hasta la comercialización de derivados del gas y del petróleo- la actividad en la cuenca del NOA dista mucho de lo que se necesita para revertir la caída de reservas y adicionar gas y petróleo de nuevos campos.

"Tecpetrol está llevando adelante un proyecto de perforación en el área de Campo Durán, que inicialmente estarán finalizados a mediados de febrero de 2020, pero hay firmes intenciones de continuar esta campaña. Campo Durán es un área ya conocida y este año se perforaron dos pozos, el primero arrojó muy buen resultado. En relación al segundo y de no mediar inconvenientes, la perforación estaría finalizando cerca del 15 de febrero por eso la intención es continuar con una o dos perforaciones más en esa misma zona. Campo Durán siempre ha dado buenos resultados en cuanto a gas y algo de condensado por lo que posiblemente los trabajos se extiendan hasta el mes de mayo", explicó.

Otros yacimientos

En relación a otros yacimientos, que producen sobre todo gas, Barrios agregó que "la operadora del área Acambuco, Pan American Energy, no hizo ni tiene previstas perforaciones más allá de algunas intervenciones en los pozos para mantener la producción; Pluspetrol (Yacimiento Ramos) no informó nada en relación con posibles inversiones para el 2020 y la operadora del área Chirete, High Luck, está con problemas legales con la provincia porque el 15 de noviembre pasado se venció la concesión del área y están negociando si la misma se extiende o no; la Provincia considera que el proyecto de inversión presentado por el consorcio es insuficiente, criterio que desde el sindicato compartimos. Pampa Energía que hoy integra el consorcio es un oferente para quedarse con el área", detalló el dirigente.

Pero lo que despertó a mediados de este año las mayores expectativas fue el estudio y evaluación que realiza Tecpetrol en la formación geológica Los Monos, para lo cual se intervino uno de los pozos del área, el AG3, que ya estaba perforado pero que llegará a los 2.500 metros de profundidad para determinar el potencial de esa cuenca que se extiende desde el sur de Bolivia y abarca las provincias norteñas de Salta y de Jujuy.

El área se encuentra ubicada en las serranías del oeste de Tartagal y la operación apunta a conocer, con una base técnica y científica si -tal como lo anunciara en la década del 90 el entonces CEO de Schlumberger y expresidente de YPF durante el gobierno Cristina Fernández, Miguel Galluccio, representa una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional del Cono Sur, igual o más que Vaca Muerta.

El por qué de la operación con nueva tecnología

Hubo una decisión de ensayar en la cuenca, que se conoce hace mucho.

Fue la gerencia de desarrollo de Tecpetrol el área que vio la factibilidad de ensayar (de medir) la formación geológica Los Monos, conocida desde la época de la exestatal YPF en tiempos de esa gran avanzada que tuvo la empresa en materia de exploración, algo de lo que la industria adolece en estos tiempos.

En esas décadas pasadas además de darles las diferentes denominaciones (Santa Rosa, Icla, Guamampampa, Los Monos) se registraron presiones, caudales y se determinó qué tipo de hidrocarburos contenía cada una de esas formaciones geológicas.

Para ese entonces las cuencas eran prácticamente todas vírgenes por lo que registraban altas presiones.

Adelantos tecnológicos

El ingeniero José Mateo responsable de la operación precisó al iniciarse los trabajos: “Hoy en día contamos con alta tecnología para poder trabajar en forma segura en una formación que ya sabemos registra una alta presión”.

“Por esa razón es que se contrató un equipo de perforación específico, pero que en esta instancia hará las funciones de un equipo de work over (mantenimiento)”.

Y agregó al respecto algunas definiciones: “Una vez que el equipo entre, hará los registros y a posteriori ingresará otra compañía donde se van a punzar 165 metros (de espesor) de la roca perteneciente a Los Monos ubicada a una profundidad de 2.500 metros”.



Presión y caudales

“Una vez que se puncen esos 165 metros se comenzarán a recoger los registros pero ya en superficie de presión, temperatura y caudales”, explicó Mateo a este medio.

“La idea es ver cómo se manifiesta esta formación, que no se había ensayado antes con la tecnología de la que hoy en día disponemos. Esta primera operación puede abrir grandes expectativas y se puede replicar este mismo trabajo con la modalidad work over, en otros pozos que están dentro del inventario de Tecpetrol”, adelantó el técnico, sin demostar demasiadas esperanzas, pero guardando para sí la certeza de que las novedades de ahora en adelante solo pueden ser positivas.

Lo que opina el sindicato que aglutina a los petroleros

Los sindicalistas esperan que el Gobierno provincial marque el rumbo.

Sebastián Barrios, al referirse a la operación a cargo de Tecpetrol, expresó que desde la entidad gremial “tenemos una mirada crítica y consideramos que el principal interesado en saber qué hay realmente a 2.500 metros de profundidad debe ser el Gobierno de la provincia.

Cualquier operación debería estar bajo la estricta supervisión de la Provincia de Salta y no esperar que la empresa operadora le diga si hay o no un potencial o solamente regirse por los resultados que Tecpetrol informa.

“Es fundamental que sea la Provincia la que verifique lo que arrojan esos estudios que se realizan actualmente porque de esa manera y si hay un potencial interesante, debe exigir que la empresa invierta, que aporte los recursos que son necesarios para desarrollar esa cuenca”, dijo.

Barrios consideró que “los sucesivos gobiernos provinciales no han mostrado mucho interés en la industria aunque han utilizado sus recursos para conseguir créditos; sabemos que hay gente que conoce del tema y que estaría en óptimas condiciones de aportar todo ese conocimiento para que la Provincia de Salta pueda tener el rumbo energético que nunca tuvo”. “Hay gente en actividad y otros que están retirados que tienen una trayectoria importante con suficiente capacidad para exponer la realidad de esta industria ante los funcionarios de la provincia. Los gobiernos nunca han puesto a la energía de Salta en valor y confiamos en que este gobierno que se inicia tome el desafío de hacerlo por todo lo que eso significa, no solo para el departamento San Martín sino para la provincia de Salta como productora de hidrocarburos”, agregó convencido el dirigente gremial.

“Como sindicato nos hemos puesto a disposición de la administración del gobernador Sáenz”, agregó el sindicalista petrolero.