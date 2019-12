Ameal: “No quiero que Angelici me dé explicaciones a mí, se las tiene que dar al socio”

Jorge Amor Ameal, flamante presidente de Boca, expresó hoy que el ex titular del club, Daniel Angelici, debería dar explicaciones al socio del club por cómo quedaron las cuentas y porque ‘un hacker hizo desaparecer 500.000 euros‘.

“No quiero que Angelici me dé explicaciones a mí, se las tiene que dar al socio de Boca. Estamos haciendo una auditoria profesional, pero esto irá a la justicia. Acá pareciera que un hacker hizo desaparecer 500.000 euros de las cuentas de Boca”, dijo Ameal en declaraciones a radio Mitre y La Red.

Con esa afirmación, Ameal se refirió al medio millón de euros que, según la denuncia presentada ante la Justicia, desapareció cuando el Zenit de San Petesburgo vendió a Leandro Paredes -surgido en Boca Juniors- al París Saint Germain.

“En Boca se vendió por mucho y se gastó por mucho. Es cierto que hay dinero que llega por (Wilmar) Barrios. Sin embargo, pidieron adelantos y se ha perdido plata financieramente. Pero Boca es muy grande y nosotros vamos a administrar el club como ya lo hicimos con éxito”, continuó Ameal, de 71 años y quien fue presidente de entre 2008 y 2011.

Ante los rumores de que el nuevo técnico será Miguel Ángel Russo y la posible llegada de los posibles refuerzos, el presidente xeneize afirmó que “no vamos a adelantar absolutamente nada hasta no tener firmado un jugador o un técnico”.