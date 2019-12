El Senado prorrogó el Presupuesto provincial 2019

La Cámara de Senadores de la Provincia sancionó ayer la prórroga del Presupuesto 2019, hasta que se promulgue la ley de Presupuesto General del Ejercicio 2020, con el fin de poder diseñarlo con previsibilidad y acorde con el contexto macroeconómico del país.

En la última sesión, presidida por el vicegobernador Antonio Marocco, los senadores provinciales dieron sanción definitiva a la iniciativa enviada por el Ejecutivo salteño, que ahora deberá promulgarlo.

El proyecto llegó al Senado con media sanción de la Cámara de Diputados, que lo trató el miércoles y lo aprobó con 34 votos a favor y 18 en contra.

“Cerca del 80% de los recursos tributarios para el Presupuesto provincial son nacionales, por lo cual, establecer un cálculo de recursos en este contexto nacional y provincial nos representaría un presupuesto con muy poca previsibilidad y prudencia para su tratamiento”, dijo el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur.

El objetivo de esta prórroga es poder diseñar con previsibilidad y acorde con el contexto macroeconómico del país el proyecto del Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2020.

“La Provincia entiende que, dado el contexto macroeconómico en el que estamos viviendo, no puede ser sancionado el presupuesto del gobierno anterior para 2020, porque no corresponde a los cálculos reales, dado que existe incertidumbre respecto de algunas variables macroeconómicas como la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento esperado y la negociación de la deuda”, expresó Dib Ashur.

El ministro señaló que la preocupación central “es la parte fiscal”, y agregó: “Buscamos el equilibrio fiscal para Salta, ya que tiene una importante participación en salarios en su presupuesto, también una baja de recursos por la caída de la actividad económica y enfrentamos vencimientos de deuda que duplican a los del año pasado”.

“La prórroga del Presupuesto es una cuestión técnica y no es la primera vez que se da. No había más remedio que hacerlo de esta forma porque el presupuesto debe ser lo más cercano a la realidad en previsiones, cifras, recursos o erogaciones y hay mucha incertidumbre. La prueba está en que el Gobierno de la Nación todavía no ha establecido un presupuesto”, afirmó el senador provincial Guillermo Durand Cornejo

“Lo mismo ocurre en los municipios, que tampoco pueden hacer sus previsiones” agregó el legislador, que sin embargo aseguró que la decisión “no puede perjudicar al ciudadano común”.

Pacto fiscal

Además, los senadores facultaron al Ejecutivo a adecuar los créditos presupuestarios a la nueva Ley de Ministerios, y dieron sanción definitiva al Consenso Fiscal 2019, firmado esta semana por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Sáenz.

De esta manera se establece la suspensión hasta diciembre de 2020 de la baja paulatina de las alícuotas de diferentes tributos en Salta, acordada por el pacto fiscal 2017, con lo que la Provincia no sufrirá desfinanciación en la prestación de algunos de sus servicios.

Con respecto a este tema, Guillermo Durand Cornejo señaló: “Este pacto fiscal de 2017 fue promovido entonces por el Gobierno nacional para tratar de saldar divergencias. Es lo que ocurre siempre en nuestro país. Siempre estamos en emergencia y crisis. Tuvo que ser reformulado por la crisis de 2018 y vamos a ver qué pasa de acá a un año. Si se puede, se volverá a ese pacto. Por eso es tan importante que el país encuentre el camino para el desarrollo”.

Ambos proyectos fueron enviados por Gustavo Sáenz a la Legislatura entre el lunes y el martes. Tras la media sanción que les otorgó Diputados el miércoles, el Senado les había dado dictamen favorable.