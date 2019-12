Martín Lousteau habló de "impuestazo" por la emergencia económica

El senador Martín Lousteau reconoció que "Argentina está en una situación de extrema fragilidad" y en emergencia pero al mismo tiempo criticó los plazos para tratar la ley y "el método" que eligió el Gobierno. "Si trabajamos en conjunto podríamos resolver los problemas mejor. Esto no es cerrar la grieta ni buscar consensos", se quejó. Se trató del primer discurso de Lousteau como senador frente al debut de Cristina Kirchner como presidenta del Senado, que varias veces le pidió que "redondee".

"¿Hace cuánto estamos pidiendo solidaridad sin saber a dónde vamos? Son pedidos de repeticiones de sacrificios que no llevan a ningún lado", consideró. "Ayer se excluyeron de la solidaridad a sectores privilegiados. Y no veo nada sobre la solidaridad política", destacó. "Los que no están protegidos son los que no tienen dólares ni trabajos en blanco".

"Estamos pidiendo esfuerzos a los que pudieron ahorrar 35 mil pesos pero no puede comprar su casa. A los que pueden viajar a Camburiú o a Colonia. A los jubilados que pagan más de la mínima. La solidaridad no puede ser de pico, tiene que ser real. No veo todavía eso", agregó.

Lousteau aseguró que el paquete de medidas que impulsa el presidente Alberto Fernández es un “impuestazo de dos puntos del PBI”.

El exministro de Economía de Cristina Kirchner señaló que "tenemos siete veces más pobreza que hace 50 años y el doble de desigualdad". “No sé quién se puede hacer el distraído”, dijo al recorrer números de los últimos 50 años en Argentina.

Para el referente de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires la emergencia “amerita más diálogo y más reconocimiento de lo que se ha hecho mal”. En ese sentido criticó que se apruebe en tres días “un proyecto recontra abarcativo”.

“Se vota en comisión el mismo día y hoy estamos acá con un proyecto que conocemos hace cinco horas. Es poco tiempo para abarcar lo mucho que tiene este proyecto”, consideró.